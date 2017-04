El FA pide hablar con Vázquez para conocer "por dónde van los tiros"

La propuesta de Rendición de Cuentas por ahora es negociada en la interna del Consejo de MInistros.

El Frente Amplio pretende conocer los avances del Poder Ejecutivo de cara a la próxima Rendición de Cuentas y por eso legisladores de distintos sectores promoverán después de Semana Santa una reunión entre la bancada parlamentaria oficialista y el gobierno. La idea también es seguir afinando la estrategia parlamentaria de la coalición de izquierdas tras quedar en minoría en Diputados después del alejamiento del legislador Gonzalo Mujica.La senadora del MPP Lucía Topolansky , informó a El Observador que planteará el tema ante los representantes del Frente Amplio de la Cámara Alta. Según la dirigente, durante dos reuniones realizadas en febrero entre el Ejecutivo y los parlamentarios habían acordado un nuevo encuentro para luego de la Semana Santa que ahora buscará concretar.Hasta ahora el proyecto de ley de alcance presupuestal viene siendo tratado por el equipo económico pero los grupos de la coalición de izquierdas reclaman participación en el proceso."Nosotros, en la última reunión de las dos bancadas, acordamos que teníamos que hacer una próxima reunión enseguida de (la semana de) Turismo sobre Rendición de Cuentas. Eso fue una propuesta que votó la Agrupación Nacional de Gobierno entonces no sé si tendrá el formato de Agrupación de Gobierno, que es una cosa muy grande, o si lo hacemos con las dos bancadas que es una reunión más acotada y, probablemente, para el trabajo parlamentario es más productiva. Eso nosotros lo vamos a agendar para discutirlo en la bancada y serán los coordinadores de las dos bancadas los que lo lleven adelante", dijo la senadora del MPP."Hay mucho interés para desglosar la Rendición de Cuentas y para poder evitar otras discusiones que puedan surgir. Además eso nos va a ayudar a ubicarnos en el nuevo panorama parlamentario", agregó.El diputado socialista, Roberto Chiazzaro, también entiende necesario un encuentro para conocer el perfil de la Rendición de Cuentas que ingresará al Parlamento el 30 de junio al tiempo que el legislador suplente por el Partido por la Victoria del Pueblo, Carlos Coitiño, reclamó por la falta de diálogo. Para Chiazzaro sería relevante "tener una idea de por donde van los tiros" para la Rendición de Cuentas. "Sería bueno una reunión global incluso antes de la presentación de la propuestas del Poder Ejecutivo porque todo lo que sume información nos permite trabajar mejor", dijo a El Observador.En tanto, Coitiño advirtió que "no hay avances" mientras se aproxima "la fecha tope" para presentar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas."Si bien algunas medidas podrían tomarse sin necesidad de ser incluidas en la Rendición de Cuentas, al no discutirse y al no conocer la voluntad del Poder Ejecutivo estamos absolutamente trancados, lo cual nos coloca en la enrome preocupación de que una vez más vamos a llegar a considerar el contenido sin haber procesado por lo menos un intento de algunos acuerdos que contemplen las aspiraciones de que necesitamos más recursos para poder cumplir con las prioridades", sostuvo.El PVP es uno de los sectores del oficialismo que más presiona para introducir cambios tributarios. La agrupación advierte que una de las comisiones parlamentarias conformadas entre el Poder Ejecutivo y legisladores para analizar modificaciones en los gravámenes todavía no se reunió y que la que trata las exoneraciones impositivas solo tuvo un encuentro."Si no hay recursos, las aspiraciones que el Frente Amplio le remitió al Poder Ejecutivo, son un saludo a la bandera. Por lo tanto no nos satisface de ninguna manera la lentitud y la falta de discusión. No se está avanzando y estamos reiterando la relación entre Parlamento y Poder Ejecutivo de Rendición de Cuentas anteriores. Los ámbitos para la provisión de recursos no están funcionando y tememos que otra vez nos enfrentemos a un choque de trenes que no es bueno para el Frente Amplio", concluyó.Mientras el gobierno prepara la próxima Rendición de Cuentas, el presidente Tabaré Vázquez volvió a pedir a su gabinete que controle las salidas públicas de los jerarcas de las distintas carteras. Según informó el diario El País, el mandatario escribió en febrero una carta a los ministros para dejar en negro sobre blanco las reglas de juego.En la misiva, Vázquez pidió evitar errores en las salidas públicas y les reclamó "extrema concentración a la hora de gobernar". "Garantizar las competencias y atribuciones de las señoras ministras y señores ministros en referencia a la comunicación institucional y las acciones que se despliegan en los distintos incisos y cuya difusión debe pasar por la natural aprobación del jerarca", señaló la carta que Vázquez envió a los ministros según consignó El País.