El fondo del arroz

El agro no suele estar en el centro de la escena política de Uruguay a pesar de que es la columna vertebral de la economía y lo seguirá siendo por todo el futuro visible. Horas de televisión y ríos de tinta se dedican a otros ministerios, típicamente el del interior. Esta semana el financiamiento al que accedió el productor arrocero y ministro Tabaré Aguerre llevó a que por unos pocos días la atención del público urbano se ubique sobre una parte de la agricultura uruguaya.

Un episodio breve pero que tiene importancia. Un ministro recibe un fondo de financiamiento, el propio ministerio está involucrado en la supervisión del proceso. Un periódico que puede considerarse de izquierda hace una nota al respecto y se arma revuelo.

El tema tiene sus aderezos porque se había dado como un hecho que el ministro dejaría su cargo y hasta se había asegurado que ya estaba designado el sucesor. Y no se trata de un ministro cualquiera. Es tal vez el único al que muchos ciudadanos no frenteamplistas prefieren que siga en el cargo. Es el que más ha permanecido en su cartera, ya que continúa desde que Mujica lo nombró en el comienzo del mandato anterior. Es el único que es empresario del sector en el que es ministro, además de ser profesional en el rubro ministerial y que fue dirigente gremial agropecuario ya que ocupó la presidencia de la Asociación de Cultivadores de Arroz . Aunque sea por lo que mide en términos de opinión pública no puede descartarse de una futura fórmula presidencial. Las injustas suspicacias pueden ser parte de un tablero mayor.