El Frente le juega unas fichas a Amado para conseguir el voto 50

El Frente Amplio busca tejer acuerdos para conseguir en la oposición el voto necesario para aprobar la Rendición de Cuentas luego de haber perdido la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados y, con ese objetivo, el presidente de la fuerza política, Javier Miranda, se reunió con el diputado colorado Fernando Amado, que ya adelantó su voluntad de acompañar al menos parte del proyecto oficialista.

Amado llegó a la sede del FA sabiendo de la importancia de su voto luego de la deserción del oficialismo del diputado Gonzalo Mujica, y durante una hora intercambió con Miranda sobre algunos de los aspectos fundamentales que lo llevarían a apoyar la próxima Rendición de Cuentas.

En ese diálogo —propiciado por el dirigente frenteamplista—coincidieron en la necesidad de otorgarle el equivalente al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación y también en impulsar el Sistema Nacional de Cuidados.

No es la primera vez que Amado se acerca al Frente Amplio alejándose de la posición mayoritaria del Partido Colorado, más emparentada con la crítica al gobierno de izquierda. En una muestra más de esas coincidencias, Amado expresó que hay que colaborar para que el Frente Amplio cumpla con algunas de sus prioridades para el quinquenio.

"El gobierno que fue electo por la mayoría de los ciudadanos tiene algunos buques insignias. Hay que colaborar para que logre concretar esa política. La visión personal es que creo en el Sistema Nacional de Cuidados, y creo que no va a haber mejoras en la educación sin más presupuesto. Estoy en sintonía ideológica, filosófica y política con eso. Sería mezquino no colaborar para que el gobierno no cumpla sus propuestas", dijo el legislador luego del encuentro.

Como contrapartida, sostuvo que no votaría un proyecto que incluyera más impuestos a trabajadores y jubilados o a actividades productivas pequeñas.

Aclaró que sí podría estar de acuerdo con alguna propuesta de gravar a los grandes capitales. "No acompaño si hay disparates", advirtió.

Hinchadas

Amado indicó que debe terminarse con la bipolaridad que implica "estar siempre en contra o a favor del gobierno".

Afirmó que la política tiene ciclos. "Ese ciclo de dos mitades que se enfrentan como hinchadas, donde uno no reconoce nada de lo bueno que hizo el otro durante 180 años y el otro nada de los últimos tres gobiernos está llegando a su fin. No me siento cómodo en esa forma de hacer política", sostuvo el legislador.

A pesar de su postura díscola dentro del Partido Colorado —que podría compararse con la asumida por Mujica en el Frente Amplio— , marcó su diferencia con el legislador disidente.

"La hinchada del Frente Amplio le dice a Mujica que es un traidor. Mujica se fue; yo ni me fui ni me voy de la oposición ni del Partido Colorado, pero la hinchada 'rosada` también me va a decir 'traidor'. No se puede hacer política así. Hay que ayudar a romper esa lógica bipolar de la cual la gente está tremendamente cansada, salvo las hinchadas", dijo Amado.

