El gobierno se apoya en el FA para endurecer su postura ante Maduro

El extraño comportamiento de Nicolás Maduro con Uruguay provocó un efecto que pocos hubieran pronosticado. Lo que hasta hace pocos días eran expresiones calculadas para no caer en un exceso que agitara el avispero interno, ahora se transformó en una avalancha que parecería soltar la bronca contenida.

Estricto como nunca, el gobierno se manifiesta como si el Frente Amplio jamás hubiera sido una variable interviniente para explicar el comportamiento del Ejecutivo con Venezuela. Y lo hace con la conciencia de que el viento sopla a su favor: pocos podrán argumentar que no intentó amigarse con el chavismo o que no extendió su agonía en el Mercosur cuando los brasileños y los paraguayos querían expulsarlo del bloque. Casi nadie podrá alegar que la última respuesta del presidente Tabaré Vázquez a Maduro no es merecida o proporcional a los agravios recibidos.