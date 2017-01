El gobierno y Antía calientan la arena política en Maldonado

Mientras miles de turistas buscan sosiego y diversión en las costas de Maldonado, la paz anda escaseando en la relación entre el intendente de ese departamento, el nacionalista Enrique Antía, y el gobierno central del Frente Amplio.

La semana pasada las cosas se complicaron cuando los nacionalistas cuestionaron a la administración del presidente Tabaré Vázquez por haber aumentado las tarifas publicas, al tiempo que la izquierda criticó al gobierno comunal por incrementar la contribución inmobiliaria.

Después, la lucha se trasladó de la arena política a la arena real debido a una fiesta privada organizada en el balneario Buenos Aires, en el en el kilómetro 167 de la ruta 10.

El gobierno central advierte que hubo daños en el ecosistema del lugar durante el armado del evento Corono Sunset, algo que la comuna fernandina niega. La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) aseguró que sus inspecciones técnicas constaron los perjuicios causados en la costa durante el armado del evento y por eso multó a la empresa Plumer S.A., dijo ayer a El Observador el ministro interino de Vivienda, Jorge Rucks. El monto de la sanción todavía está a estudio.

Dunas Maldonado Corona sunset

"La multa va a ser una multa única. Hay una responsabilidad solidaria. Si la empresa no paga, la Intendencia es responsable", señaló Rucks.

El jerarca acusó a la intendencia de Maldonado de ignorar el procedimiento para acontecimientos de este tipo, que implica consultar a la Dinama antes de organizar un evento en la franja costera.

La empresa admitió ayer en un comunicado que "el espacio costero se vio afectado moderadamente por la actividad" pero puntualizó que "la productora procedió en tiempo y forma para obtener la conformidad de los organismos que le fueron indicados para la realización del evento".

Fotos y filmaciones

Las acusaciones de la Dinama y la sanción generaron enojo en Antía.

El dirigente blanco asumió en 2015 la intendencia de Maldonado tras diez años de gobiernos frenteamplistas liderados por el actual diputado Óscar de los Santos.

"Tenemos filmación previa y posterior al evento, y nosotros no vemos que se hayan sacado ni corrido dunas, ni que haya movimientos de arena", dijo el intendente a El Observador.

Según Antía, no hay modificaciones de médanos, la orilla de la playa estaba protegida y "el único daño que se puede visualizar es el de la gente pisando la arena y aplastando los pastos". "No es para armar el barullo que se armó. El daño que hay, se repara con el tiempo solito", agregó.

Pese a los dichos de Antía, fotografías aéreas obtenidas por El Observador muestran un intenso trabajo de maquinarias utilizadas en una buena franja de playa para desmontar el andamiaje de la fiesta privada.

El jefe comunal insitió con que el tema "está mal dimensionado" y afirmó que una eventual multa a la intendencia "no corresponde". "Hubo tres o cuatro vecinos que operaron por las redes. No sé con que interés pero el hecho es que generaron alarma. Nosotros tenemos una alta experiencia en trabajar en médanos y entendemos que el daño es muy menor; que no es para armar esto", dijo.

Antía explicó ayer a El Espectador que él es ingeniero agrónomo y que trabaja hace 30 años en esa zona de la costa, y acusó a los técnicos de la Dinama de carecer de experiencia.

"Quienes opinaron por parte del ministerio fueron tres técnicos. No tengo nada que discutir con ellos, porque uno es oceanógrafo y los otros dos son técnicos muy jóvenes que recién ingresaron al ministerio", señaló

