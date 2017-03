Posó las manos sobre la carpeta y leyó: "el Frente Amplio es consciente de la necesidad de mantener los equilibrios macroeconómicos, los que, si no fueran controlados, seguramente repercutirán negativamente en la calidad de vida de la población y, en particular, afectarían desafavorablemente a las personas de menores recursos y a los trabajadores".





La voz que le daba vida a esas ideas era la del presidente Tabaré Vázquez , quien leía un enunciado que forma parte de la propuestas que el Frente Amplio le entregó ayer para iniciar la discusión de cara a la Rendición de Cuentas , pero que bien podría haber sido escrito por su ministro de Economía, Danilo Astori.





Durante las últimas semanas, en diferentes situaciones, Astori marcó la necesidad de mantener esos equilibrios macroeconómicos. El partido de gobierno tomó la posta y Vázquez ayer lo destacó minutos después de la reunión de hora y media que había mantenido con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda . "El Frente Amplio es absolutamente consciente de la importancia de cuidar las cuentas públicas", remarcó luego Miranda.





Además de subrayar esa coincidencia, Vázquez puso el énfasis en otro lugar común entre el gobierno y la fuerza política. El presidente dijo con "satisfacción" que los temas prioritarios que planteó el Frente Amplio son "exactamente los mismo" que definió el gobierno durante el Consejo de Ministros que tuvo lugar en Anchorena en enero: Sistema de Cuidados, educación -en primer lugar- y salud, vivienda y seguridad en segundo término.



"Los mismos temas prioritarios que plantea en este documento el Frente Amplio son los que habíamos definido " - Tabaré Vázquez, presidente de la República





El documento que ayer recibió Vázquez de manos de Miranda no maneja cifras concretas ni sugiere de dónde se debería sacar los recursos en caso de una reasignación presupuestal. Por el contrario, el texto marca qué es lo que la fuerza política no estaría dispuesto a tolerar en caso, por ejemplo, deque hubiera que tomar medidas tributarias. "En caso de ser necesario reforzar los ingresos por la vía tributaria (...) el Frente Amplio considera que no se debe generar mayor presión tributaria sobre los salarios y las capas medias y más pobres de la población", establece el documento. Sin embargo, tras una discusión interna que dividió las aguas, el Frente Amplio resolvió que "en esta instancia no se considera adecuado profundizar en las herramientas tributarias concretas que eventualmente podrían utilizarse". Y deja ese trabajo en manos de dos comisiones que se crearán en el ámbito parlamentario del Frente Amplio.





Vázquez coincidió en el hecho de no cargar con presiones tributarias a los sectores medios y bajos de la sociedad pero aclaró que, por el momento, no piensa tomar ninguna medida impositiva. "Que no lo piense ahora no significa que no lo vayamos a estudiar. No está definido", acotó.





El presidente valoró al documento como una herramienta de trabajo "extremadamente importante" para el gobierno y Miranda respondió que esa propuesta no implica que será el resultado de la Rendición. Ambos se comprometieron a dialogar con la oposición para que la Rendición tenga el apoyo de varios sectores en función de la pérdida del voto 50 del Frente Amplio en Diputados. "Apuesto a la responsabilidad cívica, a la seriedad, al compromiso que tiene el sistema político con todos los uruguayos", dijo Vázquez.





El presidente dijo que hará todo lo posible para llegar al 6% del PBI para la educación pero recordó que aún le quedan tres años de gobierno. "Hay veces que veo con asombro que ya se pasa raya y se dice el gobierno tal cosa", concluyó.

Fuente: