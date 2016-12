El lado triste de ser Papá Noel

Escuelas de Papá Noel AFP



Eric Schmitt-Matzen, un ingeniero estadounidense de 61 años procedente de Tennessee, compartió con la revista Time el lado trágico de disfrazarse año a año de Papá Noel. Particularmente, Schmitt-Matzen contó la experiencia que tuvo con un niño que padecía una enfermedad terminal y murió en sus brazos."Siempre hacen la misma pregunta", indicó el ingeniero al contar que el niño, de cinco años, preguntó si Papá Noel podría ayudarlo apenas unos minutos antes de morir. "Eso te mata. De verdad lo hace. Usualmente le digo a los niños: 'Eso no es algo que Papá Noel pueda hacer'", señaló.La experiencia de Schmitt-Matzen, quien en los últimos años visitó a cuatro niños que estaban cerca de la muerte, forma parte del relato de la periodista Melissa Chan, quien reunió otros testimonios sobre la experiencia de trabajar como Papá Noel y no poder actuar frente a las situaciones dramáticas en la vida o familias de algunos niños.Según indicó Chan, varias personas que han trabajado como Papá Noel afirmaron que la tarea es generalmente alegre, hasta que un niño pide "un deseo imposible".De acuerdo a Timothy Connaghan, la parte más complicada del trabajo es dirigirse a los niños que se sientan en su regazo y revelan dificultades de la familia en lugar de pedir regalos. "Esas son las cosas más difíciles", dijo Connaghan, de 67 años, quien ha interpretado a Papá Noel por varias décadas. "Un niño viene y dice, 'Mamá y papá no están trabajando' o 'Alguien en la familia está enfermo. ¿Podés curarlos?'".Por su parte, Ray Lindsey, de 63 años y quien interpreta a Papá Noel en el estado de Alabama, dijo que estas figuras juegan un papel importante en la sociedad al mantener viva la tradición centenaria cada año. "Todos necesitamos algo que admirar, algo que mantenga nuestras almas vivas", señaló. "Todos necesitamos tener héroes. Papá Noel entra en ese molde".Connaghan coincidió con Lindsey y describió el trabajo como uno de los más satisfactorios que cualquiera podría tener. "Saber que has estado trayendo tanta alegría a los niños y sus familias es una vida mágica, mágica", dijo.