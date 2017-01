El lujo y la exclusividad predominan en la Calle 20

Zapatos Los zapatos y carteras son los más solicitados M. UMPIERREZ

"El público de alto poder adquisitivo se mantiene con los años". Jorge Nuñez, propietario de Carolina Herrera

Con ciertas similitudes a una calle de Miami, con palmeras entre el cemento, música alta en los comercios y una confluencia de lenguas distintas, la Calle 20 de Punta del Este se caracteriza por sus sitios gastronómicos, pero fundamentalmente por las tiendas de moda internacionales de alta gama. Algunas están instaladas allí desde hace más de 10 años, y en verano, como la mayoría de las tiendas comerciales del este del país, el flujo de turistas aumenta hasta tres veces respecto al resto del año.Los precios oscilan entre los US$ 80 y los US$ 1.500, y en determinadas prendas y accesorios llegan hasta los US$ 3.000. En las tiendas predomina la clientela femenina. La "Fashion Road", como se denomina a estas siete cuadras por su impronta de lujo, recibe con asiduidad entre el 26 de diciembre y los últimos días de febrero, a un público que va en busca de las marcas, independientemente de su ubicación; si es Punta del Este, Madrid o Roma, no es trascendente.Si se comienza la recorrida de la Calle 20 en la esquina de la 31, se encuentra allí el local de Valentino . La firma italiana de moda recibe a turistas de la región mayoritariamente, que llegan desde Chile, Argentina Brasil y Paraguay, aunque algún europeo y norteamericano no escapa de ingresar a la tienda. Según comentó la encargada del local, Laura Torterolo, los zapatos y las carteras son los artículos más requeridos.Valentino tiene clientes fijos todo el año, indicó su encargada, ya que además de recibir a los turistas que veranean en las playas de Punta del Este todos los años, durante el invierno trabajan con los eventos que se realizan en los grandes hoteles de la zona, para los que siempre acuden clientes a buscar sus prendas o accesorios.Además, la tienda italiana tiene un outlet a seis cuadras de distancia del local principal, que recibe tanto a turistas como al público uruguayo, que en este caso opta por blusas y vestidos de las colecciones de verano y, en ocasiones, se lleva algún abrigo rebajado pensando en el invierno. Carolina Herrera es otro de los locales con gran concurrencia en Punta del Este. Ubicado entre las calles 29 y 30, hace cinco años se instaló en la "Fashion Road" esteña, y al igual que la mayoría de los locales consultados, es elegido por sus bolsos y carteras. El dueño del local, Jorge Nuñez, comentó que en el verano se factura el 50% del año. Eso está explicado por el gran movimiento durante ese período. " Carolina Herrera es muy particular; tiene un público de alto poder adquisitivo que se mantiene con los años y no deja de comprar por las crisis económicas", sintetizó Nuñez.A su vez, a dos locales de diferencia, Nuñez instaló en diciembre de 2016 la tienda multimarca BNQ, ideal para quienes gustan de productos de cuero como las clásicas chaquetas.Otra de las tiendas multimarca de lujo es Fifth Avenue. Ubicada entre las calles 27 y 28, se pueden encontrar en distintos sectores del local marcas de prestigio internacional como Emilio Pucci Givenchy , entre otras. Éstas son las más solicitadas por los clientes que reiteran su visita todos los años. Desde relojes y accesorios de todo tipo, hasta carteras y vestidos se encuentran en el local; salir listo para una ocasión especial es posible gracias a la variedad de productos.No sólo en la Calle 20 se pueden encontrar las tiendas de moda. En la 29 y la 20, se encuentra Tommy Hilfiger . La filial de la estadounidense es propiedad en Uruguay del empresario Gabriel Fredmann, que también es propietario de Calvin Klein , ubicada en la calle 18.Según comentó Viviana, una de las encargadas del local, hace unos años comenzó a acercarse el público local, que visita ambas tiendas durante todo el año, aunque durante el verano, los turistas predominan. "Esta temporada tiene mucha afluencia de público, pero la venta no es como se esperaba. Si bien hay mucha gente, no corresponde con las ventas que tenemos", puntualizó.Los trajes de baño y la ropa interior son los productos más solicitados de ambas tiendas, que durante dos meses trabajan con intensidad.Si las mañanas o tardes están nubladas, la gente opta por recorrer las tiendas de la calle 20, en lugar de ir a la playa. Pero en días normales el horario con más concurrencia de público es luego del atardecer. Por eso, las tiendas durante la temporada tienen un horario extendido desde las 10 de la mañana hasta la medianoche.Además de las tiendas de lujo, la Calle 20 cuenta con presencia uruguaya. Daniel Cassin, Tits y Magma también están instaladas allí, con la misma oferta que se puede encontrar en los locales de Montevideo, con un precio superior.Durante los meses de verano, los locales deben reponer sus colecciones en la mitad de la temporada, especialmente si tienen éxito entre sus clientes.