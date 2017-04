El más popular de los One Direction presentó su primera canción solista

La balada fue coescrita por el artista británico y es el primer avance de su nuevo material, al que permitirá otro vistazo con su aparición en el programa de humor estadounidense Saturday Night Live, el próximo 15 de abril. Este mismo mes, además, lanzará el videoclip de la canción, que fue grabado en Escocia.





Styles debutará este año en la pantalla grande con un rol como soldado en la película bélica Dunkerque, del director Christopher Nolan, que retratará uno de los combates ocurridos en las islas Británicas durante la Segunda Guerra Mundial.





El video de Sign of the times lleva 2,7 millones de visualizaciones en Youtube, y también puede escucharse en Spotify.





Harry Styles, el miembro más popular de la boyband británica One Direction, es el último de sus compañeros en dar a conocer su obra como solista luego de la separación del grupo en noviembre de 2016. La canción de Styles, Sign of the times, fue una de las más anticipadas desde que se confirmó la disolución y que cada uno de sus antiguos compañeros comenzaran a publicar sus propios temas.