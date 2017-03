El mejor obsequio en los 125 años

El 70% de los expositores que participaron este año en la Expoactiva reservaron lugar para 2018.

Las chacras cultivadas con soja –por lejos el rubro con más área en la agricultura nacional que este año, si todo concluye bien, puede reportarle al país US$ 1.500 millones– lucieron preciosas en la 22a Expoactiva, incluso con lluvias que vinieron muy bien. Por eso el ánimo en la muestra de tecnología en funcionamiento que organiza la Asociación Rural de Soriano (ARS) fue muy bueno, en claro contraste con el del año pasado, porque además del espaldarazo climático hoy la soja vale bastante más.De todos modos, vale precisar, hubo un ambiente agradable aunque no de fiesta: falta el tramo final del desarrollo del cultivo, trillar, transportar el grano y concretar precios, y en cada una de esas etapas pueden surgir obstáculos.Claro que hay otros rubros que no la están pasando muy bien, como el lechero, y eso también se consideró en una muestra de la ARS que cada vez más es un reflejo casi perfecto de cómo andan las cosas en los agronegocios.Lo cierto es que hubo un muy buen número de empresas y marcas presentes, con innovaciones y los productores una vez más acompañaron.Como las piezas se han ido acomodando en algunos tableros, se concretaron negocios y se encaminaron otros, sin alcanzar los números de otros años, pero mejorando lo de ediciones recientes.Felipe López, presidente de la ARS, dijo a El Observador Agropecuario días después de concluir la actividad que "estamos haciendo el balance de a poco, pero sin dudas en una primera lectura es muy positivo; vino un mundo de gente, eso nos generó mucha alegría y algún deber para 2018, como el de agrandar el área de los estacionamientos"."No hemos hablado con todos los expositores, eso lleva tiempo, pero varios nos han dicho que han quedado satisfechos y eso nos tiene contentos, sabemos el esfuerzo que hacen y para recompensarles queremos darles una exposición con un marco adecuado y, además, que les vaya bien", citó."Si ellos quedaron satisfechos, que es lo que estamos notando, nosotros quedamos doblemente satisfechos", relexionó.López celebró la presencia de autoridades, como intendentes, ministros, legisladores y otros gobernantes "recorriendo el predio, interactuando con todo el mundo, algo que es un orgullo también".Esta Expoactiva, que fue una muestra especial por realizarse en el 125° aniversario de la institución anfitriona, tuvo novedades evaluadas en forma positiva.Una de las innovaciones fue la Primera Ronda Internacional de Negocios para el sector de la Agroindustria, organizada por la ARS, Uruguay XXI y la Cámara Uruguaya de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cufma), con respaldo de las intendencias de Soriano y Montevideo. En ese marco, 16 empresas nacionales que fabrican maquinaria e implementos para el agro se reunieron mano a mano con importadores que llegaron desde seis países y, además de sembrar acuerdos, se cerraron un par de negocios.También hubo dos mesas de análisis, una sobre carne y otra sobre agricultura, con expertos representando a cada uno de los eslabones de esas cadenas, en las que más allá de coincidencias o discrepancias se sumó, según la consideración de la organización.Las demostraciones en el área de la activa se pudieron hacer casi totalmente tras las lluvias, el viernes y el sábado; se incrementó la agenda de propuestas ganaderas –reflejo del reposicionamiento del sector en esa zona del país en una creciente sinergia agrícola-ganadera–; entre múltiples lanzamientos sobresalió el de un seguro de índice para sequía en soja que realizó el Banco de Seguros del Estado; y hubo espacio para anuncios relevantes, como el del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) sobre el sistema de monitoreo y control satelital de aplicación de fitosanitarios.Una nueva Expoactiva pasó y, lejos de estar en pausa tras la satisfacción por una buena faena, la organización ya tiene la cabeza puesta en la 23a edición, para lo cual se ha comenzado a gestionar por escrito las evaluaciones de los 300 expositores –el 70% ya pidió reservar lugar para 2018–, "un insumo fundamental, con esas críticas constructivas podemos seguir mejorando", remarcó López.Es imposible imaginarse al Uruguay del futuro sin la Expoactiva mostrando por dónde ir".Este año el eslogan que identificó a la Expoactiva Nacional fue "apostando al futuro".30.000 personas... visitaron este año la Expoactiva Nacional, un récord.