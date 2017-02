El mensaje de la policía de Buenos Aires para San Valentín

Al ritmo de la canción Let it be de los Beatles, la policía de la provincia de Buenos Aires difundió un mensaje para San Valentín: se necesita amar. Protagonizado por distintas parejas uniformadas, por una mujer policía y sus hijos y por un oficial con su perro, el video busca mostrar una imagen distinta de la seriedad y al control que caracteriza a las fuerzas de la seguridad.

Mensaje de la policía bonaerense para San Valentín

La policía bonaerense, integrada por 86.000 funcionarios de los cuales 4.000 fueron expulsados o suspendidos al asumir el gobierno de Macri, quisieron crear un producto que promoviera el respeto al prójimo y el amor ante todo, informó El País de Madrid.

En el 2015, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, prometió una depuración acelerada de la fuerza por presuntos casos de corrupción. Para suavizar su imagen y mostrar la importancia del respeto para tener una provincia más segura, los policías decidieron retratarse al igual que el resto de los ciudadanos.

A pesar de que muchos aparecen uniformados, recrearon situaciones cotidianas en las que comparten momentos con sus parejas, sus hijos, sus madres o sus mascotas.

Su publicación se viralizó en las redes sociales donde el video obtuvo comentarios todo tipo de comentarios.

