El mercado sojero local rompió la barrera de US$ 380 por tonelada

Acabamos de cerrar la compra de un lote de soja a US$ 382 por tonelada", informó este martes al mediodía a El Observador José Pedro Sánchez, gerente general de Granosur. De esa forma el precio de la tonelada de soja rompió la barrera de los US$ 380 en el mercado local y los operadores recomiendan cerrar negocios porque no creen que estos niveles de precios se sostengan."Es un precio que no veo que se sostenga", dijo Sánchez, quien consideró que el efecto climático en la producción de soja argentina está sobreestimado. "Estuve hablando con argentinos que reconocen que se perderán alrededor de 2 millones de toneladas de soja este año por el clima, pero considerando la producción mundial no es un volumen relevante. Brasil producirá más de 100 millones de toneladas, Argentina más de 50 millones, Paraguay 8 millones y Uruguay puede volver a 3 millones", señaló.Además, China compró el lunes volúmenes importantes de soja, y ese sería otro factor alcista.Granosur plantea que en la siembra los productores fijen como máximo el precio de 20% de la soja a cosechar, y que lleguen al momento de la cosecha con 75% del precio fijado. Sánchez alertó que el mercado está respondiendo a los vaivenes del clima y que aún falta bastante para llegar al final del ciclo del cultivo.Consultado sobre el porcentaje de fijación de precios por parte de los productores de Granosur, el ejecutivo reconoció que es bajo, del entorno de 10%. "Creo que los productores que nos venden su soja no reflejan lo que está pasando en general en el país. Considero que a nivel general debería haber ya 20% de la producción de soja con un precio fijado. La de US$ 380 parecía una barrera psicológica y ahora esperamos que vengan más productores a fijar precio, considerando además que los cultivos están buenos. Pero como siempre ocurre, el productor a la suba espera y vende cuando empieza a bajar", señaló.El gerente general de Granosur indicó que la mayoría de los productores uruguayos no realiza coberturas de precios en el mercado de futuros y opciones. Señaló que solo a uno de los productores de Granosur, de mayor escala, le gusta operar con opciones en el mercado de Chicago.Lo que sí hacen es fijar forward, es decir, acordar un precio anticipado con entrega de mercadería en el momento de la cosecha. Consideró que lo que actualmente sirve hacer en Chicago es fijar un put, para ponerle un piso al precio, pero eso exige invertir dinero actualmente y hay un problema de liquidez importante.Por lo tanto, lo que se puede hacer es vender en Chicago, pero en ese caso la contra sería que siguiera subiendo el precio de la soja y luego el productor deberá pagar la diferencia.El gerente general de Granosur destacó que los cultivos están espectaculares. Si bien se volvieron a sembrar algunos lotes por exceso de lluvias, los cultivos vienen muy bien, con el clima a favor, al menos una lluvia por semana. "Considero que actualmente los potenciales de rinde están intactos en soja, y los maíces también pintan muy buenos", señaló.Al ser consultado sobre la situación de la empresa que le pertenece a UAG, dijo que el negocio se ha reestructurado bastante. Explicó que en vez de manejar directamente la producción se están haciendo convenios con productores, a los que les arriendan los campos y a la vez les venden insumos, servicios de logística y todo el soporte comercial. "En esa línea venimos muy bien", afirmó.Aunque reconoció que han tenido los problemas financieros que tienen todas las empresas en este momento, dijo que se vienen solucionando."Lo bueno es que los productores que trabajan con nosotros saben que tenemos como prioridad el pago, nunca nos atrasamos, y saben que tienen el respaldo de US$ 400 millones en tierras, que es la inversión que realizó UAG, dándole la tranquilidad de que es una empresa que no se va a ir del país o que puede cerrar", acotó."Nuestra información es pública, los balances están en la web del Banco Central del Uruguay. Allí se puede ver que la empresa tiene patrimonio como para responder si es necesario", sostuvo.