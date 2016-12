"El miedo no nos permite ver las señales de mejora en PISA"

"PISA es una buena referencia pero no es lo que Uruguay quiere que sus estudiantes aprendan"



Andrés Peri es el director de la División de Investigación, Evaluación y Estadística de ANEP y como tal el principal responsable de la valoración de los resultados de las pruebas PISA 2015 presentada el martes 6 de diciembre, que días más tarde fueron objeto de polémica y cuestionamientos. Estuvo al frente de todos los informes de PISA desde que Uruguay participa en la evaluación desde 2003. En este sentido, advierte que su trabajo nunca fue cuestionado. En entrevista con El Observador TV defendió la lectura que hizo de los resultados PISA, aunque reconoció que no fueron "resultados históricos".

¿Qué son las pruebas PISA?

Pisa surge en el 2000. Es una evaluación, que a diferencia de otras pruebas internacionales que son sobre contenidos, es sobre competencias. Lo que quiere evaluar es cuán preparado está un estudiante para enfrentar los desafíos de la sociedad de conocimiento y ver qué puede hacer con lo que aprendió.

¿Hay países que enseñan de manera distinta y por eso tienen mejores resultados en PISA?

Seguro. Es mundialmente famoso el método Singapur, que es una reforma de la enseñanza de matemática, que redujo el contenido y aumentó profundidad. Hay otros países que trabajan más sobre el método de indagación. Nosotros en algunos ciclos evaluamos si los contenidos estaban cubiertos en los programas y lo están. Lo que no está cubierto es el enfoque. El hecho de enfrentar a un adolescente a una situación como las que deben resolver en PISA .

Algunos le dan gran relevancia a PISA, otros dicen que es un dato valedero pero no es el único.

Yo creo que PISA es una buena referencia, pero no es lo que Uruguay quiere que sus estudiantes aprendan. Es una evaluación internacional con un enfoque particular. Lo que se puede ver son las características de tu sistema educativo en comparación con otros. Eso es muy importante para entender las propias particularidades. No quiere decir que lo que prescriba PISA, lo vamos a hacer, pero nos ayuda.

¿Cuáles son los datos más significativos que surgen de los resultados de PISA 2015?

Creo que se ha desenfocado la discusión por una cuestión de duda sobre el reporte. Uruguay siempre ha reportado sus resultados desde la unidad que yo dirijo y nunca hubo un cuestionamiento a los resultados. Nosotros reportamos los resultados idénticos a los que aparecen en el volumen 1 del informe internacional. Eso quiere decir que si uno mira la serie de las cinco ediciones y mira el dato puntual, Uruguay obtiene 435 puntos en ciencias, 437 en lectura y 418 en matemática. Si uno mira la serie de puntajes, en ciencias y lectura se obtiene el mayor valor puntual de la serie. Cuando le pone la estadística, en ciencias hay un aumento frente a 2012. También hay un aumento respecto a 2006 (edición en la que también se puso foco en ciencias), pero no es significativo. A su vez hay un aumento en lectura, tanto en 2012 como en 2009, cuando se puso foco en ella. No tenemos ninguna mejora significativa en el caso de matemática. Esos son los casos que reporta OCDE y que reportamos nosotros, que generaron polémica.

¿Para usted, por qué se dio la polémica?

Me gustaría despejar la lectura política. Es un tema complejo. En el volumen 1 de PISA reporta idéntico a como reportamos nosotros, lo único es que después introduce un anexo donde relativiza lo que ella misma reporte. Es confuso para todo el mundo.

¿Habían leído ese anexo?

Claro que sí.

¿Y se lo transmitieron así a las autoridades de la ANEP?

Yo vengo de una videoconferencia que tuvimos con los técnicos de la OCDE para que nos expliquen cuál es el método y cuál recomiendan. Y nos dicen: "Lo que ustedes hicieron está bien".

¿Hubo un error en la lectura que se hizo?

Si uno toma las estimaciones puntuales es innegable que según el método original, en ciencias Uruguay obtiene el puntaje más alto de las cinco ediciones. Es distinto a decir es el más alto de la historia.

Cosa que se dijo.

Sí, está bien.

¿Este reporte cómo deja parada a la educación uruguayo?

El promedio de la OCDE es 494 y Uruguay siempre se comporta en una banda oscilante entre 420 y 440. Uruguay debería mostrar en cada ciclo una tendencia robusta de mejora. Por lo menos en esta edición se revierte la tendencia anterior. Es raro porque uno debería alegrarse. Yo creo que los miedos familiares respecto al tema educativo no permiten ver estas señales. Son chiquitas pero van en la dirección correcta. Muestran que los que más avanzan son los sectores más vulnerables y los muchachos que estaban en primero y segundo de media. Además, la brecha entre los de mejor y peor desempeño se achica. La desigualdad educativa que tiene Uruguay no la cambia este ciclo, pero hay signos de que eso esta cambiando desde abajo. Eso es valioso, pero nos estamos perdiendo.

Fuente: