El molino eólico más grande de Latinoamérica está en Flores

El desarrollador alemán de parques eólicos Sowitec inició la fase de pruebas en Uruguay de una granja eólica en Flores de 49,2 mewagatts (mW) que tiene los aerogeneradores de mayor tamaño en funcionamiento en Latinoamérica. Las turbinas Vestas con una potencia de 3,3 mW tienen un radio de 126 metros. Con ese tamaño, el área de "barrido" en el giro de las aspas de esos equipos es superior a una cancha profesional de fútbol como el Estadio Centenario.

El parque eólico Pastorale -cerca de Villa Ismael Cortinas- fue desarrollado por el operador alemán gracias a la inversión que realizó el grupo español BOW Power -que es propietario del 90% del emprendimiento-, mientras que Sowitec conserva el restante 10%. En el marco del 10° aniversario de su actividad en Uruguay, la firma alemana realizó un acto en la Cámara Uruguayo-Alemana del que participó el gerente ejecutivo de operaciones de Sowitec, Harald Rudolph, donde los elogios por la política energética que llevó a cabo el país en la última década y la certidumbre para invertir no faltaron.



Además del parque en Flores -que está a punto de ingresar a la red de UTE-, la firma alemana ya había construido anteriormente un parque eólico de 42 mW en Minas. Con ambos proyectos el monto de inversión superó los US$ 200 millones. A nivel global, la creación de inversión de los proyectos del Grupo Sowitec ronda los US$ 3.000 millones.

Evaluación positiva

En diálogo con El Observador Rudolph dijo que a 10 años que la empresa tomara la decisión de arribar a Uruguay se cumplieron las expectativas previas de encontrar un mercado estable y un ambiente propicio para el desarrollo de negocios. "Al principio no fue fácil porque las autoridades no estaban familiarizadas con aspectos de la industria eólica en particular. Pero esto fue cambiando en la medida que hubo un proceso de aprendizaje que incluso contó con lineamientos específicos para este sector que permitieron alcanzar la etapa de maduración para nuestros proyectos", rescató.

El ejecutivo de Sowitec indicó que se encontraron en Uruguay con un equipo de profesionales que se comportó de "muy buena forma" y "motivados" que sirvió para alcanzar elevados estándares de calidad en el desarrollo de ambos parques.

Dado la fuerte penetración de parques eólicos -llegará a los 1.500 mW de potencia instalada entre iniciativas privadas y de UTE-, no está previsto en el corto plazo seguir sumando nuevas iniciativas. De todas formas, Sowitec dice que seguirá trabajando para "estar preparada y competir" cuando el gobierno decida realizar una nueva convocatoria para elevar el respaldo energético ya que la compañía "no piensa en el corto sino en el mediano y largo plazo".

Rudolph espera que el Ejecutivo realice nuevas inversiones en las redes de transmisión en los próximos años porque la economía se mantiene en crecimiento, lo que conllevará a un aumento en la demanda de energía. Actualmente, Sowitec está participando en el desarrollo de parques eólicos en países que están recorriendo el camino de Uruguay como Argentina y Chile. En la vecina orilla la firma alemana acaba de ser adjudicataria de tres proyectos, aprovechando el empuje que la administración de Mauricio Macri decidió darle al desarrollo de las energías renovables.

Consultado por evolución de los costos de la energía eólica a futuro, Rudolph dijo que la tendencia a la baja "es muy clara". En Argentina la adjudicación de los últimos parques se hizo a un valor que rondó los US$ 50 por mW/h, mientras que Uruguay cerró hace cinco años atrás los últimos contratos con valores de US$ 63,5 por mW/h. "Evidentemente el precio final depende de la calidad del proyecto, que incluye factores como la ubicación geográfica o de la estructura de la red eléctrica", explicó.

