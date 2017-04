El MPP hará un nuevo intento por recuperar banca de diputado

El Partido de la Gente es liderado por el empresario Edgardo Novick, quien es seguido por exlegisladores blancos y colorados como el senador Daniel Bianchi y los diputados Guillermo Facello y Daniel Peña.

Topolansky y el último ciclista

El Movimiento de Participación Popular (MPP) realizará un nuevo intento por recuperar la banca del diputado Gonzalo Mujica , que fue electo en octubre de 2014 por el Espacio 609, la expresión electoral del mujiquismo, pero que al abandonar el Frente Amplio dejó al oficialismo sin mayoría parlamentaria en la cámara baja desde el año pasado.Uno de los líderes del sector, la senadora Lucía Topolansky , realizará un pedido de informes a la Corte Electoral para que el organismo se expida sobre la proclamación de un conjunto de parlamentarios que sobre el correr de la legislatura cambiaron de partido. Y, según espera, si la Corte asegura que la proclamación de esos escaños corresponde a los partidos por los que fueron votados, el fallo puede dar lugar a un reclamo por parte del MPP sobre la banca de Gonzalo Mujica."No estoy tan segura de que una vez que la Corte Electoral proclamó la victoria de un partido y la representación parlamentaria de los otros, una vez que dijo a este lema le corresponden tantos votos y después dentro del lema dijo a esta lista le corresponden tantos y, por tanto, tantas bancas, se puede por voluntad de una persona, de dos, o de alguien, alterar la proclamación de la Corte", dijo la senadora a El Observador.La dirigente explicó que la base de su pedido de informes será la solicitud de los integrantes del nuevo Partido de la Gente ante la Comisión de Asuntos Internos del Senado de tener una bancada parlamentaria propia y participar en las coordinaciones de las reuniones de las cámaras.Topolansky reconoció que el lema está autorizado por la Corte Electoral pero señaló que no existía cuando se proclamó el resultado de la votación de 2014. En ese sentido remarcó que "la gente no se expresó" por esa opción, y por eso duda de que le corresponda tener un sector parlamentario y representación en las coordinaciones de bancada.En tanto, según advierte, un eventual posicionamiento sobre estos legisladores también puede pesar sobre la situación de Gonzalo Mujica."El objetivo en mi caso particular es: cuando la Corte proclamó la cantidad de votos del Frente Amplio sumó los que corresponden a la banca de Gonzalo Mujica. Cuando proclamó la cantidad de votos del Espacio 609 sumó eso, y eso dio como resultado una representación parlamentaria. Bueno, ¿esta alteración corresponde o no corresponde? Porque hay una proclamación y yo no sé si no tengo posibilidades de hacer un reclamo", dijo.Aunque en el ámbito parlamentario se estila considerar quela banca pertenece al dirigente electo, Topolansky confía en que si la Corte Electoral señala que los escaños fueron proclamados en nombre de los partidos, eso pueda dar lugar a definiciones en el ámbito judicial o parlamentario que puedan forzar a devolver la banca a los lemas correspondientes."Creo que es muy importante la clarificación y no se si finalmente la Corte (Electoral) pueda decir: bueno, que sea la Suprema Corte de Justicia la que mire la juridicidad de esto, la cátedra o el que fuera. Pero yo creo que callar no sirve, porque esa tradición que dice que la banca le pertenece al legislador y todo eso tiene un cierto marco de verdad, pero entra en contradicción esto otro. Entonces, más allá del resultado, lo principal en esto es transparentar estas realidades que son nuevas en Uruguay pero llegaron para quedarse. Y yo no quiero una situación como la deBrasil donde un montón de legisladores salen por un partido, después se cambian al otro, y tenemos ese escenario altamente caótico", argumentó la legisladora del MPP.La senadora del MPP, Lucía Topolansky, planea presentar su pedido de informes ante la Corte Electoral sobre la proclamación de distintos legisladores que cambiaron de partido después de Semana Santa. Sin embargo, que la tradicional Vuelta Ciclista llegue este año a la ciudad de Canelones y no a Montevideo provocó que la legisladora haga bromas sobre cuándo arrancará el año en la capital."Tenemos un drama en esta Semana de Turismo, no sé si se ha dado cuenta. En Uruguay recién el país empieza a andar cuando llega el último ciclista y en Montevideo no va a llegar. Así que no se que va a pasar en Montevideo. Nos quedaremos en el pasado", bromeó Topolansky. "Salieron de Canelones y llegan a Canelones, entonces yo me hago la pregunta de qué va a pasar con la idiosincrasia uruguaya", agregó.