El MPP insiste en el FA para que la seguridad sea una prioridad

El Movimiento de Participación Popular (MPP) reclamó al Frente Amplio que la seguridad pública y la convivencia sean incluidas como prioridades en el documento que el partido de gobierno le entregará el lunes 6 al presidente Tabaré Vázquez con las aspiraciones oficialistas para la próxima Rendición de Cuentas. Las principales políticas de esa área dependen de uno de los dirigentes más influyentes del mujiquismo, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi Según advirtieron en el MPP, hasta el momento la seguridad no integra los primeros lugares entre el listado de temas del documento que el Frente Amplio define por estas horas para enviarle al Poder Ejecutivo. Por eso, el sector oficialista con mayor peso en el Parlamento insistió en su relavancia durante la última reunión de la Mesa Política del Frente Amplio realizada el viernes 24 de febrero.Participantes de la reunión del viernes dijeron a El Observador que el debate con otros sectores está centrado en qué lugar ubicar a la seguridad en la grilla de temas.El texto con aspiraciones programáticas es elaborado en mayor parte por la Comisión de Programa del Frente Amplio, órgano presidido por la senadora de Casa Grande, Constanza Moreira Sánchez explicó a El Observador que el MPP ya había planteado el tema en la Comisión de Programa y que el último viernes insistió en la inquietud del sector durante la Mesa Política. "Lo plantee para reforzar nuestra posición de la Comisión de Programa", dijo.En el marco del debate interno, el MPP advierte que Casa Grande no tiene a la seguridad como prioridad.Según afrimó el diputado, en la reunión pidió que el punto sea anexado a las prioridades manejadas hasta el momento. "La educación, el sistema de cuidados y la vivienda son un poco los ejes que se están planteando, y nosotros dijimos que la seguridad tiene que estar ahí. No planteamos un orden y de hecho la Mesa Política acordó que no hay prioridades prioritarias", sostuvo. El MPP recibió el apoyo en ese punto del Frente Líber Seregni y de representantes de los comités de base, según afirmó Sánchez.La discusión presupuestal tiene dos instancias en la orgánica el Frente Amplio: la Comisión de Programa y la Mesa Política. El primero de los organismos prepara hace tres semanas los insumos y documentos borradores para que luego la Mesa Política los defina.El Observador consultó a Sánchez sobre si había diferencias entre sectores en considerar a la seguridad como una prioridad."Por eso nosotros hicimos ese planteo en la Comisión de Programa y lo reiteramos en la Mesa Política. Y si, en todo caso, no hubo tiempo para discutirlo, el documento que nos está llegando no establece como prioridad la seguridad y por eso lo remarcamos", insistió.El documento con las aspiraciones de Casa Grande es encabezado con propuestas sobre educación, cultura, salud y cuidados. En materia de "administración de justicia" el grupo de Moreira propone la "asignación de los recursos necesarios (recursos humanos y financieros) al Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal para poder llevar adelante una correcta aplicación del nuevo Código del Proceso Penal y de las nuevas leyes que se aprobarán próximamente, como la reforma del Código Penal, la ley integral de violencia de género, y la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia".La Comisión de Programa volverá a reunirse hoy jueves. Según el cronograma establecido, la Mesa Política deberá definir mañana viernes el documento final para entregarlo el lunes 6 a Vázquez.Dentro del área de seguridad, el MPP promueve la profundización del nuevo sistema de patrullaje aplicado en la zona metropolitana que dispone más policías en las zonas donde se concentra el delito (conocido como PADO). Además plantean fortalecer las Mesas de Convivencia en barrios y la universalización de las tobilleras electrónicas para casos de violencia de género."Nosotros no estamos poniendo ninguna cifra de nada. Lo que decimos es que el PADO ha permitido que bajaran un 30% las rapiñas en Montevideo, además de tratarse de una política que busca la represión del delito cuando se comete, pero por sobre todo la prevención. Entonces nos parece que es una línea de trabajo a profundizar en la Rendición de Cuentas", dijo Sánchez.El diputado señaló que más allá del debate sobre "si eso requiere o no más recursos", algo que según afirmó deberá ser resuelto por el Poder Ejecutivo , la intención del MPP es marcarlo como "una prioridad política".