El MPP vuelve a la carga por la Universidad de la Educación

El Movimiento de Participación Popular ( MPP ) volverá a impulsar en el Parlamento la aprobación de la Universidad Nacional de Educación (UNED), un proyecto de ley que quedó frustrado durante la presidencia del líder de ese sector, José Mujica (2010-2015), pese a la insistencia del referente tupamaro. La iniciativa que propone darle nivel universitario a las carreras docentes es una prioridad de este año para la bancada con más peso del oficialismo, según resolvieron ayer los legisladores mujiquistas.Senadores y diputados del MPP estuvieron reunidos ayer durante seis horas en el local del sector, ubicado sobre la calle Mercedes, en el centro de Montevideo. Mujica visitó a los integrantes de su bancada sobre las 13 horas y permaneció en el lugar durante 40 minutos.La reunión de ayer del MPP fue preparatoria de la Agrupación Nacional de Gobierno del Frente Amplio que el domingo reunirá a los ministros del gobierno con los legisladores oficialistas en Colonia.Durante el gobierno de Mujica el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para conformar la UNED que, por tratarse de la creación de un ente, necesitaba dos tercios del apoyo de ambas cámaras.La iniciativa tuvo media sanción en Diputados con el apoyo oficialista y de los colorados de Vamos Uruguay pero naufragó en el Senado. En la cámara alta el rechazo del Partido Nacional y los colorados de Batllistas de Ley (el sector del senador José Amorín) truncaron el organismo.El quiebre estuvo en la forma de gobierno de la nueva universidad. La propuesta del oficialismo era que la institución fuera autónoma y cogobernada. El proyecto sigue siendo un anhelo de Mujica y su sector -mayoritario en el oficialismo- volverá a la carga.Berterreche señaló que para el MPP también serán prioridades legislativas en 2017 la regulación de bolsas plásticas, iniciativas referidas al trabajo y la discusión sobre el uso de las tierras del Instituto Nacional de Colonización.Otro de los proyectos prioritarios para el MPP será la reforma de la Caja Militar, dijeron a El Observador dirigentes del mujiquismo.La senadora del MPP, Lucía Topolansky, había dicho la semana pasada a El Observador que su idea es discutir "en forma integral" distintos temas referidos a los militares."Primero tenemos que modificar el sistema de retiros y pensiones. La carta orgánica de las Fuerzas Armadas es otro debe impostergable. Yo pienso que debe haber Fuerzas Armadas, y es lo que plantea el programa del Frente, pero hacerlas más chicas y mucho más tecnificadas. Y eso supone mejoras salariales", dijo la líder del sector.En su primer encuentro del año, los dirigentes del MPP también delinearon las bases de la estrategia política a implementar de cara a la Rendición de Cuentas, una instancia que tendrá alcance presupuestal y para la que por primera vez el Frente Amplio carecerá de mayorías parlamentarias en Diputados tras el alejamiento del legislador Gonzalo Mujica .El senador del MPP, Andrés Berterreche, dijo a El Observador que el Frente Amplio debe buscar acuerdos "amplios" con los distintos bloques opositores, ya que desde el punto de vista de su sector no existen unanimidades entre los legisladores ajenos al oficialismo. En ese sentido consideró que los acercamientos no deben ser solo con Gonzalo Mujica sino que también se puede negociar con el Partido Independiente y con legisladores de Alianza Nacional.La senadora del MPP, Lucía Topolansky, comparte esa visión. "Vamos a tener que hacer un esfuerzo negociador bastante más grande pero no imposible", afirmó la semana pasada a El Observador. "En el Partido Nacional hay distintas posiciones. No se puede negociar en bloque. Y en el Partido Colorado pasa lo mismo", agregó.