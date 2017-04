El nuevo rostro de Diego Ramos

Violetta (ver aparte), que alcanzó niveles de popularidad enormes en varios continentes. Su participación en ésta y otras ficciones televisivas no fueron su único trabajo en los últimos años. Ramos mantuvo una serie de obras teatrales exitosas en la cartelera argentina y una de ellas es Casa Valentina, un espectáculo que lo presenta vestido de mujer durante toda la función y que se presentará en Uruguay el 21, el 22 y el 23 de abril. El rostro de Diego Ramos, a pesar de ser conocido hace tiempo en Argentina por su rol en infinidad de telenovelas, llegó a las pantallas de todo el mundo gracias a la serie juvenil de Disney (ver aparte), que alcanzó niveles de popularidad enormes en varios continentes. Su participación en ésta y otras ficciones televisivas no fueron su único trabajo en los últimos años. Ramos mantuvo una serie de obras teatrales exitosas en la cartelera argentina y una de ellas es, un espectáculo que lo presenta vestido de mujer durante toda la función y que se presentará en Uruguay el 21, el 22 y el 23 de abril.





Casa Valentina se basa en la historia real de un grupo de hombres neoyorquinos que, durante la época de los 50, se congregaban secretamente en las afueras de la ciudad para vestirse de mujer. La particularidad, como explicó Ramos a El Observador, es que estos hombres eran totalmente heterosexuales, y mantenían muchos de los rasgos masculinos mientras estaban disfrazados. Ramos y un grupo de actores, entre los que se encuentran Pepe Novoa, Boy Olmi, Roly Serrano y Fabián Vena, encarnan a este particular grupo.





"Es una comedia muy graciosa, la gente se ríe mucho con las situaciones que se generan, y por momentos es muy profunda y emotiva. Lo loco es que todavía quedan estos grupos, en Argentina hablamos con muchos de ellos. Ellos conservan mucho su aspecto masculino, son hasta bastante misóginos por momentos, y muy homofóbicos en otros. Pero todo eso está contenido por una comedia que la gente disfruta mucho", dijo el actor.





La obra fue idea del propio Ramos, que escuchó las críticas de la versión presentada en Broadway hace algunos años y le presentó el proyecto al productor Javier Faroni, quien luego compró los derechos y le ofreció la dirección a José María Muscari.





Casa Valentina está precedida por exitosas temporadas en Mar de Plata, e intentará replicar ese éxito en Uruguay. "Trata sobre la frustración de sentirte juzgado no solo por los demás, sino por vos mismo. Pero lo hace con mucho está precedida por exitosas temporadas en Mar de Plata, e intentará replicar ese éxito en Uruguay. "Trata sobre la frustración de sentirte juzgado no solo por los demás, sino por vos mismo. Pero lo hace con mucho humor . Nadie pretende decir 'vení que te vas a liberar de los prejuicios en una hora y media'. Si sos prejuicioso y tenés prejuicios con esta gente los vas a seguir teniendo después de la obra", dijo Ramos.





Femenino/Masculino

Los hombres de Casa Valentina, si bien tienen identidades femeninas marcadas físicamente, no dejan de ser hombres en su esencia, por lo que en la obra surgen discusiones propias de bar que, según contó Ramos, generan situaciones extrañas. Además, aseguró que está convencido de que no existen aspectos inherentes a un género particular, y que hombres y mujeres pueden tener características compartidas.





"Las partes femeninas y masculinas pueden habitar en todos. No sé si hay personalidades inherentes a un género determinado. Todos somos todo: el hombre es sensible, fuerte y es hombre; y la mujer es sensible, fuerte y es mujer", afirmó.





La obra, además, aborda el prejuicio a través del humor, algo que sin embargo no es la motivación de Casa Valentina, cuya misión principal es hacer reír. "El humor es un buen vehículo para plantear ciertas cosas, para instalar ciertos debates. Nadie pretende cambiarle la visión a nadie, pero siempre está bueno sacarnos los prejuicios. Yo soy prejuicioso pero desde la ignorancia. Pero la obra no pretende dar lecciones de moral ni mucho menos".





Casa Valentina se presentará el 21 y 22 de abril a las 20.30 y el 23 a las 19.30 en el Teatro Metro. Entradas en boleterías y en la red Abitab a partir de $ 890.