El Oscar cantado: la música que compite por el premio

El gran ganador en las categorías dedicadas a la música este año está prácticamente cantado. La La Land, con 14 nominaciones en los Oscar , es la película con más menciones pero además tiene tres oportunidades para ganar en Mejor canción original y Mejor banda sonora.





City of Stars - La La Land



De acuerdo con las cifras de Gold Derby, sitio especializado en la predicción de ganadores de premiaciones y programas de concursos, City of Stars, el tema principal de La La Land, tiene las máximas probabilidades de triunfo. Muy por debajo se encuentra How Far I'll Go, tema principal de la película de Disney Moana, y en tercer puesto la segunda candidata de La La Land, Audition (The Fools Who Dream).





Audition (The Fools Who Dream) - La La Land



Estas estimaciones se alinean con los comentarios de los críticos que ya hicieron sus propias predicciones, pero también a esta altura de la temporada de premios es un argumento que se respalda con estatuillas. El compositor Justin Hurwitz, que también está nominado al Oscar en la categoría Mejor banda sonora, ya recibió los premios Bafta, Critics' Choice y Golden Globe, además de otros 12 premios entregados por asociaciones de críticos estadounidenses.





Va a ser difícil ganarle al coloso musical. Solo un reparto equitativo de votos entre City of Stars y Audition (The Fools Who Dream) podría permitirle a How Far I'll Go tomar la suficiente ventaja para llegar al podio.





How Far I'll Go (From "Moana")





Si esto sucede, el triunfo del compositor, escritor y actor Lin-Manuel Miranda tendrá una satisfacción extra. El creador del archipopular musical de Broadway Hamilton, que fue capturado por Disney para desarrollar varios proyectos, entre ellos Moana, acumula un sinfín de premios, entre ellos algunos de los más importantes: el Emmy, el Grammy y el Tony. De conseguir el Oscar, a Miranda se le abrirán las puertas del exclusivo club del EGOT (sigla compuesta por cada uno de esos trofeos). Solo 12 personas en la historia tienen en su haber esos cuatro premios, y el compositor podría ser la persona más joven en lograrlos.





The Empty Chair - J. Ralph & Sting



Los otros dos nominados en la categoría Mejor canción original continúan una tendencia de incluir en las celebraciones a grandes talentos de la música popular. Sting, por ejemplo, fue responsable junto al compositor J. Ralph de The Empty Chair, tema del documental Jim: The James Foley Story, dedicada a la vida del fotoperiodista estadounidense que fue secuestrado en Siria y asesinado por el grupo yihadista Estado Islámico. Ambos cuentan con cuatro y tres nominaciones al Oscar, respectivamente.





CAN'T STOP THE FEELING!- Justin Timberlake



Trolls creó junto a los productores Max Martin y Shellback el tema Can't Stop The Feeling. Esta canción se transformó en uno de los hits del verano boreal del año pasado, por lo cual tiene el plus de haber sonado hasta el hartazgo en todo el mundo, además de contar ya con un Grammy. Y aunque todos recibieron varios premios de la Academia de Grabación, esta se trata de la primera nominación al Oscar para el trío de compositores. Y por último, Justin Timberlake , estrella pop y actor, además de protagonizarcreó junto a los productores Max Martin y Shellback el tema. Esta canción se transformó en uno de los hits del verano boreal del año pasado, por lo cual tiene el plus de haber sonado hasta el hartazgo en todo el mundo, además de contar ya con un Grammy. Y aunque todos recibieron varios premios de la Academia de Grabación, esta se trata de la primera nominación al Oscar para el trío de compositores.





Las canciones nominadas serán interpretadas durante la ceremonia por Lin-Manuel Miranda y Auli'i Cravalho (Moana), Justin Timberlake (Trolls), John Legend (La La Land), y Sting (Jim: the James Foley Story).







El colchón sonoro

En la categoría Mejor banda sonora, el favorito indiscutido es Hurwitz, y en esta ocasión los otros candidatos no se le acercan.





Hurwitz comparte categoría con otros compositores que son nominados por primera vez.

Mica Levi, de solo 30 años, es la octava mujer en la historia al ser nominada en esta categoría por su trabajo en Jackie. La artista inglesa encabeza su banda Micachu and the Shapes y en 2014 comenzó a trabajar en bandas sonoras con el filme Under the Skin, protagonizado por Scarlett Johansson.





El dúo responsable de Un camino a casa, el estadounidense Dustin O'Halloran y el alemán Hauschka tuvo este año su primera candidatura de alto perfil, aunque O'Halloran puso su firma en bandas sonoras de filmes como María Antonieta y creó el tema principal de la serie Transparent.





Por su parte, la carrera de Nicholas Britell, creador de la banda sonora de Luz de Luna, está ligada a la de Damien Chazelle, artífice de La La Land: produjo el cortometraje Whiplash y luego repitió el rol en el largometraje que terminó siendo nominado como Mejor película en 2015. El compositor se destacó además por su trabajo en 12 Años de Esclavitud y La Gran Apuesta.





Tal vez el nombre más reconocido del quinteto sea el de Thomas Newman. Nominado por el filme Pasajeros, es uno de los cinco seleccionados en 13 ocasiones. Sin embargo, aún no pudo hacerse del Oscar. Con sus 14 nominaciones, el hijo del compositor Alfred Newman (un referente histórico en lo que se refiere a dirección y composición para películas) y primo de Randy Newman (celebrado por sus creaciones para varias películas de Disney) suma 90 nominaciones para su familia, más que cualquier otro clan hollywoodense.

Fuente: