El patrimonio de Vázquez aumentó 10% con respecto a 2015

El porcentaje representa el aumento en dólares, que fue US$ 123.495

A marzo de este año, el patrimonio del presidente de la República, Tabaré Vázquez, era de $ 37.118.485 (unos US$ 1.302.402 a la cotización del dólar de este jueves). El dato se desprende de la declaración jurada presentada por el mandatario y publicada este jueves en el diario oficial. Vázquez declaró percibir ingresos por $ 328 mil por su función como presidente, a lo que se le suman $ 62.148 de la jubilación de la Caja de Profesionales y $ 52.728 de la que percibe por el Banco de Previsión Social (BPS). Todos sus ingresos totalizan $ 443.897.

En 2015, el mandatario había declarado percibir sueldos y jubilaciones por $ 370.385. A su vez, su patrimonio neto en la declaración jurada anterior era de $ 29.809.846 (US$ 1.178.907 según la cotización promedio del dólar en marzo de 2015, cuando fue presentada). Por lo tanto, en los últimos dos años el patrimonio de Vázquez aumentó el equivalente a unos US$ 123.495, lo que significa un incremento de 10%.

El presidente declaró tener dos cuentas bancarias en el Banco República (BROU) –una en dólares y la otra en pesos- por un total de $ 36.528.485 (unos US$ 1.281.701) y el 20% de un inmueble en Montevideo cuyo valor estimado es de es de $ 500 mil (US$ 17.543). También posee un auto Toyota Corolla de $ 815.000 (unos US$ 28.596). En su declaración consta que realizó separación de bienes con su esposa, María Auxiliadora Delgado.

En su caso, la primera dama declaró una jubilación de $ 43.380 y un patrimonio total de $ 17.590.000 (unos US$ 617.192) que se componen de un apartamento y una casa en Canelones, además de la casa donde vive con Vázquez en el barrio Prado y dos autos.

Patrimonio de Sendic

En el caso del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, su patrimonio es de $ 3.538.846 (unos US$ 124.170) compuestos la mitad de una casa y de dos autos. En su caso, tiene una hipoteca por una vivienda de la que le quedan pagar $ 296.154 (unos US$ 10.391)

Sus ingresos corresponden a su función como presidente de la Cámara de Senadores, cargo por el que percibe $ 212.473.

*Por error, en una edición anterior se informó que el patrimonio del presidente había incrementado $ 7.308.639 con respecto al año anterior. Sin embargo, la declaración jurada se realiza cada dos años y la última declaración jurada fue de 2015. A los lectores, las disculpas del caso.

