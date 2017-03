El perfil de la Justicia: ¿quiénes son los ministros de la Suprema Corte?

El inicio lo marca el que llega primero, que pide a su secretaria que llame a los despachos de los demás para reunirse. Así se manejan los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) los tres días a la semana que realizan los denominados acuerdos. Cada uno sabe qué lugar le toca en la mesa rectangular de la sala del Palacio Piria donde se declaran inconstitucionales leyes, se resuelven casaciones (apelaciones que llegan a la Corte), se definen libertades anticipadas para presos, y se dictaminan sanciones a jueces, entre otra infinidad de tareas administrativas.

Hace poco menos de una década, era común que, una vez reunidos, los ministros hablaran algunos minutos sobre fútbol. "Ahora ya no se hace más", cuenta a El Observador el actual presidente de la SCJ, Jorge Chediak, con cierto alivio porque se reconoce un ignorante en la materia. "Hay tantos temas para decidir, que en general se habla de los problemas. Tratamos de terminar con la agenda lo antes posible", agrega.

Como presidente, Chediak es quien informa a sus compañeros lo que tienen pautado para la sesión. En general, los acuerdos duran unas tres horas, aunque pueden llegar a ser más extensos.

Lo mismo le sucedió a Elena Martínez, quien asumió como ministra en setiembre de 2015. "El día que jurás, empezás y te zambullís en un acuerdo que ya está preparado con antelación", explica a El Observador. A Martínez le costó acostumbrarse al trabajo de la SCJ. "Nadie te enseña jamás a administrar y acá el tema administrativo es fundamental", indica. Cuando ingresó a la Corte como ministra, se dio cuenta de la dimensión real del Poder Judicial: "Es como si gobernaras una ciudad, porque son 5.000 personas y a todas les pasan cosas".

En ambos casos, el único ministro que votó discorde fue Ricardo Pérez Manrique, el único de los actuales ministros que se encuentra ideológicamente más a la izquierda. De hecho, en las últimas semanas el presidente Tabaré Vázquez propuso su nombre para que ocupe la presidencia de la Corte Electoral cuando deje la Corte en mayo, al cumplir 70 años, aunque el candidato dijo no estar al tanto ("No sé nada", declaró cuando se le preguntó).

10 años dura como máximo en su cargo un ministro de la Suprema Corte de Justicia, según lo establece la Constitución. También deben abandonar el puesto los magistrados que hayan cumplido 70 años.

Para el abogado constitucionalista Ruben Correa Freitas, quienes integran la Corte hoy y quienes la han integrado "han sido jueces muy destacados, con una larga trayectoria". "El hecho de que declaren la inconstitucionalidad de leyes habla mal del sistema político, del Poder Legislativo, pero habla bien del Poder Judicial y de la Suprema Corte. Creo que es muy importante desde el punto de la separación de poderes", aseguró.

En la misma línea, opinó Risso y señaló, además, que a lo largo de los años "no ha habido cambios significativos" en las decisiones que toma la Corte. "El número de leyes que son declaradas inconstitucionales es más o menos parejo desde 1985. Pero lo que aumentó es la importancia de las leyes (sobre las que la SCJ se pronuncia)", dijo. En ese sentido, ambos constitucionalistas coincidieron en que dada la calidad de las normas debería declararse más inconstitucionalidades.

Dentro de esos casos, Chediak recuerda especialmente las sentencias en torno a la ley de abreviación de los juicios laborales, en la que cuatro artículos se declararon inconstitucionales, lo que obligó al Parlamento a modificarla en 2011. La Corte dictó 5.800 sentencias para esa legislación y el presidente de la SCJ tiene en su memoria pilas y pilas de recursos presentados que parecían nunca terminar de firmar.

Pérez Manrique, por su parte, menciona dos ejemplos: un artículo de una ley de 2008 que limitaba el acceso de los pacientes a medicamentos costosos y la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley de medios). En ese caso, considera que "costó muchísimo trabajo porque se impugnaron casi todos los artículos".

La Justicia se volvió visible Durante años, los jueces no tuvieron nombre ni cara. La situación cambió cuando en 2003, el Poder Judicial resolvió que debía tener un vocero -cargo que ocupa casi desde el inicio Raúl Oxandabarat- y algunos jueces comenzaron a ser conocidos por sus apariciones públicas.

5.040 funcionarios tiene el Poder Judicial, según los últimos datos estadísticos disponibles en su página web, que corresponden a 2015. lncluye cargos administrativos y de jueces, actuarios y defensores.

Ante enfrentamientos con el gobierno y con el Ministerio del Interior, Chediak y Pérez Manrique han salido a responder. Uno de los últimos hechos que hizo que la SCJ y los jueces cobraran una mayor visibilidad no tuvo que ver con sentencias, sino con salarios. El conflicto por aumento salarial que magistrados y funcionarios mantienen desde 2010 con el Poder Ejecutivo genera, según el abogado Diego Gamarra, una "tensión nociva para un funcionamiento saludable del sistema". No en vano, para algunos de los ministros de la SCJ, es uno de los temas más preocupantes.

Más allá de sus estudios en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, se fue formando como juez sentencia tras sentencia. Se estrenó en Juan Lacaze, Colonia, y cree que la magistratura le permitió conocer gran parte de Uruguay y diferentes realidades. Trabajando en esa ciudad le tocó, por ejemplo, conocer a una persona que nunca había hablado por teléfono. "Yo nací en avenida Brasil y Santiago Vázquez y veraneaba desde niño en Punta del Este. No conocía mucho el Uruguay. Siendo tan urbano a mí me sorprendió mucho", dice. A partir de ahí, siguió ascendiendo hasta llegar a ministro de Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno. En ese tribunal dictó el primer fallo que entregó medicamentos de alto costo a un paciente.

"Me frustra lo que falta por hacer. Me gustaría poder hacer muchas más cosas, aunque creo que es increíble todo lo que el Poder Judicial ha cambiado"

Aunque en aquel momento no lo sospechaba, el juramento de Chediak como abogado fue el puntapié inicial para llegar a ser tres veces presidente del máximo órgano de Justicia. Cuando en 1977 se acercó a saludar a los ministros, uno de ellos le hizo la pregunta desencadenante: "¿No querés ser juez?". Era el magistrado José Pedro Gato de Souza, quien había sido su docente en la materia Derecho Civil 1 en primero de facultad. Chediak prefirió no responderle, pero al año siguiente volvió a visitarlo a su escritorio del Palacio Piria y le contestó con un sí rotundo.

Es lunes y a Jorge Chediak le toca firmar el juramento de los nuevos abogados y escribanos. Como presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ocupa el asiento del medio de los cinco ministros y tiene frente a él a un grupo de abogados y escribanos recién recibidos. La imagen de jueces vestidos con trajes grises y corbatas oscuras ocupa su mente por unos minutos. Recuerda cómo 40 años atrás veía de esa manera a los ministros que le tomaron juramento cuando, con 25 años, acababa de culminar sus estudios en la Facultad de Derecho. "Me parecían milenarios. Y creo que a mí los estudiantes me deben ver con los mismos ojos. Por eso cuando tomo juramento trato de darle calidez, porque me acuerdo de que fue muy importante para mí", cuenta desde su despacho, que se encuentra a pocos pasos de la sala donde a él también le tocó jurar.

Su tendencia política es conocida pero prefiere dejarla de lado. "Tengo mi posición política pero no es activa porque la Constitución no lo permite", dice y aclara que recién podrá decir a quien vota "después de mayo". Ese mes, le tocará dejar libre el sillón que ocupa y lo abandonará con la cabeza en alto: "Dejo la SCJ considerando que en estos cinco años he hecho un gran esfuerzo".

Camina por el Palacio Legislativo y se dirige a la Cámara de Senadores, donde verá cómo Eduardo Turell pasará a ser formalmente su cuarto compañero como ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Es uno de los pocos actos donde se lo puede ver públicamente y es probable que quienes se lo crucen y no pertenezcan al terreno judicial, no sepan que se trata de uno de los integrantes de la Suprema Corte.

Más allá de la magistratura que la llevó a ser ministra de un tribunal civil desde 2002 hasta que asumió en la Corte, su vocación por excelencia es la docencia. "Yo tengo un recuerdo vívido de mis maestros y profesores. Han dejado una huella tan fuerte en mí que me parece que no es que sienta tanto el placer de dar clase, sino de ver que estoy formando gente", confiesa a El Observador.

"En un caso tenía la convicción absoluta de que las cosas eran como se planteaban en la demanda, pero no habían pruebas suficientes. Y un juez tiene que fallar de acuerdo a la prueba que se presenta. Con la convicción no alcanza".

Eduardo Turell Turell.jpg Ministro de la Suprema Corte de Justicia

Acaba de asumir y también tiene un bajo perfil pero dice estar preparado para lo que el cargo trae consigo

Guiado por un profesor de liceo que logró cautivarlo, Eduardo Turell quería ser historiador. Pero cuando le llegó el turno de elegir una carrera, terminó optando por la Facultad de Derecho. "Fue un largo proceso. La vida me fue llevando de a poco, terminé preparatorio y a lo de historia lo había superado el derecho. De repente se iba definiendo algo de mi profesión", relata a El Observador con voz calma desde su despacho de ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que ocupa desde hace pocas semanas.





Turell parece pensar dos veces cada respuesta. Reconoce proceder de la misma forma con sus sentencias y se define como un juez "estudioso". En la materia civil en la que se ha desempeñado mayoritariamente siempre se permitió tomarse el tiempo "para procesar una idea y después asumirla". "Hay otras materias, como la penal, que requieren una intuición muy fuerte y una capacidad de decisión muy inmediata. Yo me tengo que dar un tiempo para pensar una solución", explica. Incluso, es común que deje "reposar" sus fallos un par de días antes de darlos a conocer. "A veces cuando uno termina algo, dos días después se da cuenta de que no contempló demasiado algún aspecto y vale la pena volverlo a ver. Me ha pasado", afirma.

"Espero hacer mi aporte en beneficio del Poder Judicial y responder a las expectativas".

Antes del tribunal civil en el que estuvo 20 años, Turell recorrió otros caminos dentro del derecho. Sus comienzos fueron como procurador en un estudio jurídico en el que trabajó durante tres años. "Quizás no llenaba demasiado mis expectativas y entré en la carrera judicial", cuenta. Un año y medio después de haberse estrenado como juez, le ofrecieron el cargo de inspector de juzgados de paz. Aceptó porque le convenía "por razones familiares", pero a los pocos meses se dio cuenta de que ese cargo tampoco era lo suyo: "Quería volver a la carrera judicial. Lo planteé en la Corte, estuve esperando un tiempo y me incorporé de nuevo como juez".





Le tocó trabajar como juez letrado de Flores, Rocha, Cerro Largo y Colonia.





Su designación como ministro de la Suprema Corte responde a que era el integrante de un tribunal de apelaciones con mayor antigüedad en ese cargo. Durante semanas se discutió a nivel político quién debería ocupar el lugar que había dejado en noviembre Jorge Larrieux. Aunque no fuera su intención, a Turell se le hacía imposible no seguir esas discusiones. "Era inevitable que lo siguiera, no porque me preocupara puntualmente en hacerlo sino porque bastaba prender el televisor o la radio y estaba presente el tema", dice.





El 22 de febrero por la tarde llegó a la conclusión de que no se iba a llegar a un acuerdo y sería el próximo ministro en asumir. La confirmación le vino con una llamada telefónica del presidente de la Corte, Jorge Chediak.





Turell dice estar "dispuesto a enfrentar" lo que implica el cargo de la Corte, pero quiere mantener el perfil bajo, evitar la exposición pública y "hacer las cosas lo mejor posible".