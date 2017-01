El regreso de Ed Sheeran y su pluma exitosa

Desde 2010, el nombre de Ed Sheeran no paró de sonar en todas partes, en las radios y las premiaciones, acumulando vistas en YouTube y fanáticos en sus redes, como artista principal o asociado con otros músicos. Por eso cuando en 2015, luego de una larga lista de éxitos, el popular inglés decidió abandonar las redes sociales y tomarse un año para ver el mundo a través de sus ojos y no mediado por una pantalla –como afirmó en una suerte de carta de despedida en su cuenta en Instagram–, su ausencia fue notoria.





Sin embargo, Ed Sheeran no desapareció del todo.





+, 2011) y mucho más a partir de su segundo disco x (2014), Sheeran se transformó en una pluma demandada por otros artistas, responsable también de prestarles un poco de su éxito. Red, también contó con una canción suya en ese álbum; y otros artistas del R&B y la electrónica, como Jessie Ware, Naughty Boy y The Weeknd, también se acercaron al pop con Sheeran. Pero fue gracias a Love Yourself (incluida en el disco Purpose de 2015) y Cold Water, una producción de Diplo con las voces de Bieber y MØ. Desde su disco debut (, 2011) y mucho más a partir de su segundo disco(2014), Sheeran se transformó en una pluma demandada por otros artistas, responsable también de prestarles un poco de su éxito. One Direction contó con él en cuatro canciones repartidas en tres de sus discos; Taylor Swift, que lo invitó a abrir la gira promocional de su disco, también contó con una canción suya en ese álbum; y otros artistas del R&B y la electrónica, como Jessie Ware, Naughty Boy y The Weeknd, también se acercaron al pop con Sheeran. Pero fue gracias a Justin Bieber que dos de sus canciones, sin contar con su voz, fueron de las más escuchadas el año pasado:(incluida en el discode 2015) y, una producción de Diplo con las voces de Bieber y MØ.





Love Yourself, Sheeran consiguió una nueva nominación a los premios Thinking Out Loud. ConSheeran consiguió una nueva nominación a los premios Grammy en la categoría Canción del año, premio que ganó el año pasado con su tema





Love Yourself fue un descarte que hizo Sheeran, ya componiendo para su próximo trabajo. Según afirmó el músico, Bieber la retomó y la hizo suya. "Pasó a ser una canción que nunca iba a ver la luz a ser la canción más grande del año pasado", dijo al programa AMP Radio Monday. "Eso muestra que no tenés que tirar nada".





Algo similar pasó con Cold Water. De hecho, fue un tema del cual Sheeran había olvidado su existencia. "Es una canción que yo debo haber escrito a medias, en un momento donde estaba escribiendo mucho", contó al mismo programa. Diplo dio con ella y, de nuevo, Bieber la transformó con la ayuda del productor. "Me acuerdo de escucharla y pensar 'eso suena como yo. No, eso es mío'", contó.





Sheeran se mantuvo en las sombras y de igual manera consiguió cosechar éxitos. Pero 2017 será nuevamente su año.





Sucesión matemática

La semana pasada el músico suspendió su silencio en las redes anunciando dos nuevos singles, que se estrenaron el pasado viernes. Estos fueron Castle On The Hill y Shape Of You. Asimismo, anunció que lanzará este año su tercer disco, que continuando la referencia matemática de sus trabajos será titulado ÷ (Divide).





Ed Sheeran - Shape Of You

El testimonio de su popularidad se puede encontrar también en sus números. Los dos singles rompieron un récord de Spotify de más escuchas en un día. La máxima cifra la ostentaban sus amigos de One Direction con 4.759.698 escuchas del tema Drag Me Down. Sheeran superó los 6 millones con cada canción.





Ed Sheeran - Castle On The Hill



Según explicó el músico, los dos singles representan los polos opuestos del espectro del disco. Castle On The Hill es acústica, más nostálgica y celebratoria de sus orígenes, mientras que Shape of You, más romántica, echa mano de la sonoridad del tropical house, tendencia musical que dominó el año pasado.

El cantante aún no confirmó la fecha de salida de su disco, pero ya tiene asegurado un mundo de fans que lo aguarda.

