El ritmo de 12 meses

Discotequero y reflectivo. Crítico y profundo. Romántico y sexy. Psicodélico y reggaetonero. Así es como sonó este 2016.





La música destacada del año se manejó entre esos extremos y opuestos. Cada tema y disco formaron un crisol de emociones y pasos de baile que quedarán para el recuerdo.





A nivel de la música popular, 2016 fue el año de Drake. El rapero canadiense tuvo el disco más vendido del año –considerando versiones físicas, descargas y streaming–, así como también el artista con mayor cantidad de reproducciones en Spotify y el más comercializado en la plataforma iTunes. Su disco Views no consiguió la alabanza unánime de la crítica, pero sí logró colocar varios hits: One Dance, Controlla, Too Good y Hotline Bling, una de las canciones más populares de 2015. Y, de todas formas, obtuvo ocho nominaciones a los Grammy, incluyendo Álbum del año.





Rihanna - Work





El éxito de Drake va de la mano del de Rihanna, su rumoreada pareja y gran colaboradora. De hecho, el tema del año de la cantante nacida en Barbados fue junto al canadiense: el omnipresente y pegadizo Work. Con Anti, su octavo disco de estudio, Rihanna editó una de las mejores y más dedicadas obras de su carrera, y con ella ganó ocho nominaciones a los Grammy.





Lemonade no solo tomó de rehén al mundo con su lanzamiento sorpresa, sino que logró publicar el disco más completo e imperioso de su carrera. En él contó una perfecta historia de manera audiovisual, con canciones que cubrieron un amplio espectro de géneros. Pero en 2016 también la Queen B: Beyoncé , fue reina y señora. Conno solo tomó de rehén al mundo con su lanzamiento sorpresa, sino que logró publicar el disco más completo e imperioso de su carrera. En él contó una perfecta historia de manera audiovisual, con canciones que cubrieron un amplio espectro de géneros.





Beyoncé - Hold Up



Algo similar pero desde el R&B realizó su hermana Solange con A Seat at The Table. Ambas crearon excelentes trabajos para hablar de la experiencia de la mujer y la comunidad negra, cruzadas con eventos personales y sucesos desgarradores.





Lemonade compite en 2017 por nueve nominaciones a los Grammy, además de ser considerado uno de los mejores discos del año.





De la región

En el mundo latino parece que 2016 ya tiene coronado a su rey: Maluma. Además de tener sus propios éxitos, este colombiano fue el elegido para figurar en todos los hits de sus colegas: Thalía, Ricky Martin, Shakira y Carlos Vives lo buscaron y consiguieron éxitos con él. Su doble show en el Velódromo confirmó que Uruguay es parte del furor.





Carlos Vives, Shakira - La Bicicleta



Hablando de Vives y Shakira, ambos consiguieron uno de los temas más populares del año con La Bicicleta, condecorado en los Latin Grammy como Grabación y Canción del año.





Todos estos ejemplos demostraron que el reggaeton pop dominó en 2016, arrojando una larga lista de hits que dominan las radios y discotecas.





En un rubro similar, Márama y Rombai continuaron dominando a nivel regional. Además de tocar sin parar y participar en Bailando por un Sueño, lanzaron una película y un libro, y se presentaron por segunda vez en el Velódromo Municipal. Rombai editó su primer disco homónimo, mientras que el álbum de Márama, Todo comenzó bailando (2015), ganó este año la placa de Disco Doble Platino, que equivale a 8.000 copias vendidas.





A nivel independiente, Alucinaciones en Familia se consolidó como la banda uruguaya en ascenso. Con su primer disco editado el año pasado consiguieron tres premios Graffiti –incluyendo Mejor artista nuevo–, y realizaron numerosos shows en los que dejaron claro que también son uno de los mejores actos en vivo de este 2016.





Alucinaciones en familia | Parodista! (Premios Graffiti 2016)



El artista revelación fue el dúo de hip hop Los Buenos Modales, que lanzó un excelente disco debut (ver Los discos destacados).





Y un clásico, Jaime Roos, continuó reeditando su discografía, con ocho álbumes publicados entre 1985 y 1995.





Duelos

Este año el mundo perdió a dos de sus más grandes artistas: David Bowie y Leonard Cohen. Ambos editaron excelentes discos poco tiempo antes de morir, y en ambos trabajos la muerte está tan presente que debería de aparecer en los créditos (ver Los acontecimientos del año ).





Lazarus





Blackstar fue editado en enero, en el cumpleaños número 69 de Bowie. Por su parte Cohen cosechaba excelentes críticas de You Want It Darker cuando falleció en noviembre, tres semanas después de su lanzamiento. "Estoy pronto, mi Señor", dice el cantautor en el tema que titula el álbum. Y así fue.

