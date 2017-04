El ROU 04 no pudo encontrar desaparecidos de carguero surcoreano hundido

Fuente: EFE

El buque uruguayo ROU 04 General Artigas regresó al puerto de Montevideo sin haber podido encontrar sobrevivientes del carguero surcoreano "Stellar Daisy", que naufragó el pasado 31 de marzo con 22 tripulantes a bordo que permanecen desaparecidos.El comandante de la flota, Daniel Menini, explicó a la prensa que la presencia del buque ROU 04, que operó durante 17 días ininterrumpidos en la zona del naufragio , le otorgó a la Armada uruguaya un "panorama más claro" del operativo de búsqueda, que continúa actualmente con seis barcos mercantes."Lamentablemente hasta el momento la búsqueda no está dando resultados en cuanto a poder encontrar a alguno de los 22 tripulantes que aún se encuentran desaparecidos ", aseguró Menini.Concretamente, solo dos miembros filipinos de la tripulación del "Stellar Daisy" lograron sobrevivir, ya que consiguieron saltar al agua antes de que el carguero naufragara por completo, según detalló Menini.En este sentido, añadió que la única información que se pudo recopilar sobre el accidente fue la que aportaron los dos filipinos, quienes partieron rumbo a Suráfrica.Menini sostuvo que a medida que pasan los días las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen.Sin embargo, aseguró que no está prevista una fecha para terminar con el operativo de búsqueda, que abarca una "superficie importante" de 100 millas por 70.Según relató el comandante, este jueves se encontraron más restos del barco, que continúan saliendo a flote, lo cual permite determinar que la búsqueda "se está realizando en el lugar correcto".Asimismo, comentó que no está previsto que el ROU 04 regrese a la zona de búsqueda, ya que tiene otros cometidos que cumplir.El carguero surcoreano hundido, un buque mercantil de 225 metros de largo, naufragó a 3.700 kilómetros de las costas uruguayas, zona que depende de la Armada del país suramericano pese a estar en aguas internacionales.El operativo de búsqueda, que ya lleva cuatro semanas, contó con el apoyo de barcos argentinos y brasileños, así como aeronaves de Brasil y Estados Unidos.