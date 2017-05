El truco de un padre para calmar el llanto de su hijo

Embed



El padre primerizo Daniel Eisenman saltó a la fama virtual gracias a un video en el que muestra como calma el llanto de su hijo cantándole el mantra "Om", según publicó el diario El País "Tenía la sensación de que el vídeo se haría conocido, pero no me esperaba tener cuatro millones de reproducciones de todas las partes del mundo", admitió Eisenman al diario. "Yo lo llamaría más bien un 'don'. Creo en el poder de las palabras que tienen un número de letras reducido; como por ejemplo 'sí', 'no', 'Dios' y 'Om".

"Mi mujer dio a luz en casa, y durante horas reproducimos en YouTube a un hombre meditando con el mantra durante el parto. Parece que a veces llora en busca de ese Om. Creo que le transporta a ese sentimiento de sentirse en casa", señaló Eisenman, quien también admitió no siempre funciona, aunque es muy efectivo.

Fuente: