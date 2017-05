"El uruguayo tiene un viaje per cápita alto"

Hace seis meses que el argentino Javier Macías se instaló en Uruguay. Una propuesta laboral buena y entretenida, el apropiado estilo de vida para criar a sus hijas y lo mucho que hay por hacer, dice, lo llevaron a tomar una decisión que le aporta un anhelado equilibrio entre familia, trabajo y seguridad. Trabajó cinco años en Aerolíneas Argentinas y luego un par en Grupo América. Hace 20 años que trabaja en Lan, habiendo pasado por varios puestos y ciudades, siendo responsable del desarrollo de la área corporativa y de turismo de la empresa.

Estudió publicidad y trabajó en medios¿Cómo terminó en la aeronáutica?

Me cambié de rubro por la propuesta, pero sobre todo porque esto me apasiona. Es un gran defecto que tenemos todos los aeronáuticos de vuelos comerciales, es una industria que te atrapa mucho. Es difícil salir. Otra cosa que ha pasado es que desde que entré a trabajar en Lan (1996) no paró nunca de crecer y esto generó que cada año fuera un desafío diferente.