El hospital Vilardebó estuvo en riesgo de quedarse sin comida esta semana, hace 15 días que no se lava ropa de cama y las agresiones a funcionarios aumentan porque las salas de máxima seguridad -que se utilizan para pacientes judicializados- están en reparación, dijo a El Observador el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira.

"La administración del hospital está fallando. No da para más en la mala gestión que está realizando", sostuvo. Este lunes la FFSP denunció ante la gerencia general de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la dirección de salud mental lo ocurrido para que "tomen cartas en el asunto".

Pereira aseguró que el hecho de que no laven ropa de cama es un problema "grave". "Esa ropa se va a pudrir en las bolsas y va a haber que salir a comprar nuevas. Ya casi no quedan en el hospital porque tienen una alta rotación, cuando se hacen encima o algún procedimiento que se manchan con sangre. Si no se está mandando a lavar, queda contaminada en el hospital", indicó.

En ASSE reconocieron a El Observador que ocurrieron estos problemas y que fue el "tema burocrático" lo que los originó. Consideraron además que el nuevo equipo de dirección no está completo, por "tema de salud" de un integrante, pero que se integrará en los próximos días.

También hubo problemas con la comida, lo que puso en riesgo la alimentación de los internados porque solo quedaba para esta semana. "Había proveedores que no iban a mandar más comida al Vilardebó porque no les habían pagado", dijo Pereira.

Por otro lado, indicó que las reformas que se realizan en el Vilardebó "han dificultado el accionar del hospital". "Las obras son para la mejora del usuario, pero hace que se trabaje de forma incómoda y que haya habido incidentes con los funcionarios, más que nada por los penitenciarios que no son retirados en tiempo y forma", sostuvo el presidente de la FFSP. Sin embargo, en este momento no hay pacientes judiciales.

La sala que se está refaccionando es la 11, como consecuencia de que un interno imputable haya iniciado un motín el pasado 25 de abril, con quema de colchones. Esto provocó que sea necesario una refacción y por tanto disminuyeron las plazas en cuartos de seguridad que están a disposición. Pereira aseguró que "se improvisaron cuartos de seguridad, pero hay pacientes que deberían estar en cuartos de seguridad que están en salas normales".

¿Cuál será el rol del hospital en el nuevo modelo asistencial?

El sistema sanitario uruguayo comenzó un cambio en el modelo de atención en salud mental, que busca abandonar el modelo asilar y para ello se cerrarán progresivamente las colonias psiquiátricas. En ese sentido, en ASSE manifestaron a El Observador que el hospital Vilardebó en su nuevo rol atenderá a pacientes críticos y realizará el monitoreo de los reincidentes.





