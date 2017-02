Elis, la brasileña que abrió el festival

Es una broma inadvertida aunque efectiva a la hora de resumir el afán del cine por contar la vida y carrera de un artista en una película de dos horas de duración, un desafío difícil hasta para el más habilidoso de los guionistas.

Elis, del director Hugo Prata, logra pasar esa prueba aunque con algunas dificultades en el camino. La película, que no utiliza secuencias retrospectivas, narra cronológicamente la vida de la cantante de música popular brasileña Elis Regina, desde sus primeros pasos profesionales en la década de 1960 hasta su muerte sorpresiva a sus 36 años en 1982.

Ese recibimiento puede adjudicarse principalmente al protagonismo brindado por la actriz Andréia Horta, quien encarna a la cantante nacida en Porto Alegre desde su llegada como una artista aspirante a la escena nocturna de Río de Janeiro hasta su ascenso –y declive– como una de las cantautoras más populares de la región e impulsora de la llamada música popular brasileña. El movimiento contó entre sus filas con artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso y Gilberto Gil, entre otros, cuyos nombres son omitidos o apenas mencionados en el filme para no alejar el foco de la artista.

El relato le brinda a Horta todas las posibilidades de retratar a Regina como intérprete, conductora de televisión, amante y madre de familia en una actuación confiada y cargada de energía. Repleta de escenas musicales, enes difícil no seguir el ritmo de la música de la cantautora, quien se alejó de la bossa nova para popularizar piezas de mayor ritmo y con más inclinaciones al pop de la época. Son contadas las escenas en las que no aparece Horta y no es de extrañar que la cámara no se aleje de ella. Con sonrisas largas de ojos cerrados o arrebatos de furia y desolación en alguna conversación sostenida con los tres hombres que formaron parte de su vida amorosa, la actriz encapsula de manera natural la alegría y desolación de una joven que creció ante la presión de la fama en una época de complejidad política y social para Brasil , un país que vivió bajo una dictadura militar desde 1964 hasta 1985, un período similar a la vida profesional adulta de Regina.