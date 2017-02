ELN libera a excongresista como paso previo para diálogo de paz

Lucha armada

Fuente: AFP

La guerrilla ELN de Colombia anunció ayer el comienzo del operativo para liberar al excongresista Odín Sánchez, cautivo desde abril, y recibir a rebeldes indultados, condiciones acordadas para iniciar un diálogo de paz en Quito la semana próxima."Inicia el operativo para recibir a los compañeros indultados y al señor Odín Sánchez", señaló en Twitter el Ejército de Liberación Nacional (ELN), al informar sobre la partida de la comisión humanitaria que acompañará la gestión."Esperamos que con estos actos humanitarios mutuos se pueda empezar a desarrollar unos diálogos que realmente posibiliten la búsqueda de una paz completa para nuestro país", declaró en un video en la misma red social Bernardo Téllez, uno de los negociadores del ELN.La radio oficial del ELN, ELN Ranpal, difundió fotos de los miembros del ELN y de los "garantes de Ecuador, Noruega, Chile, Cuba y la Iglesia" católica abordando el avión en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, con destino a Colombia para verificar las "liberaciones simultáneas"."Si el gobierno cumple lo acordado en Ecuador el pasado 18 de enero, mañana (jueves) recuperarán la libertad dos compañeros nuestros y el señor Odín", tuiteó.El 2 de febrero es la fecha en que el ELN se comprometió a entregar a Sánchez, cautivo en las selvas del remoto departamento colombiano del Chocó, y en que el gobierno de Juan Manuel Santos debe indultar a dos guerrilleros presos, identificados como Nixon Cobos y Leivis Valero, "en delicadas condiciones de salud", según el grupo rebelde.De cumplirse lo pactado, el martes 7 se iniciarán las negociaciones en Quito, tras casi tres años de encuentros secretos y después de suspender en octubre la instalación de la mesa por exigencia de Santos, hasta que no fuera puesto en libertad Sánchez.En entrevista con AFP, el comandante Danilo Hernández, jefe de un frente del ELN que opera en el Chocó, donde fue secuestrado el excongresista, dijo que el proceso de entrega de Sánchez "está en curso".Según medios locales, las operaciones militares ya están suspendidas para despejar el área de entrega, que se realizará con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja.El gobierno no se pronunció sobre el tema ni sobre la retención del soldado Freddy Ernesto Moreno, que según un frente del ELN fue capturado por esa guerrilla el sábado pasado en el departamento colombiano de Arauca (este), fronterizo con Venezuela.En declaraciones a AFP, la hermana del militar, Gloria Moreno, había pedido el martes al gobierno aplazar las negociaciones hasta tanto el militar no sea liberado.Las conversaciones con el ELN cuentan con seis países que actúan a modo de garantes: Ecuador, Brasil, Cuba, Chile, Noruega y Venezuela.Con la firma de la paz entre el gobierno y la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) en noviembre, el ELN es el último grupo rebelde activo en un conflicto de más de medio siglo, que involucró además a paramilitares y agentes del Estado.Para el ELN, última guerrilla activa de Colombia, la lucha armada revolucionaria "tiene plena vigencia", a días del inicio previsto de diálogos con el gobierno para terminar más de medio siglo de conflicto."Mientras existan las necesidades que dieron origen a esta insurgencia, habrá que seguir luchando", dijo Danilo Hernández, comandante del Frente de Guerra Occidental Resistencia Cimarrón, mando medio del Ejército de Liberación Nacional.