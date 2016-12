Embarques de carne para Cuota 481 aumentaron un 30%

Según datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC) las exportaciones de Uruguay con destino a la Cuota 481 de la Unión Europea (UE), procedentes de los corrales de engorde y cumplidas durante el segundo semestre de este año hasta el 23 de diciembre pasado, se incrementaron en un 30% con relación a igual período del año anterior.

Corresponde al envío de 7.972 toneladas y en función de que en los dos últimos trimestres se completó la cuota de 12.050 toneladas, lo que hace un total de 24.100 toneladas, significa que la participación uruguaya es de alrededor de un 33%, según el análisis de Tardáguila Agromercados divulgado en esta jornada.

La cuota 481 de animales terminados a corral es un mercado cada vez más relevante para la industria cárnica uruguaya en momentos en los que su continuidad está en duda.



Por su parte el valor medio por tonelada embarcada se ubicó en US$ 9.053, apenas US$ 100 por debajo del promedio del año pasado.



En el primer semestre de 2016, por lo tanto, las exportaciones uruguayas dentro de la cuota 481 generaron ingresos por unos US$ 72 millones. Asumiendo, en promedio, unos 80 kilos de carne por animal, fue el destino de unos 100 mil animales procesados, en su amplia mayoría novillos. En los seis meses entre junio y noviembre se faenaron en el país 582 mil novillos, por lo que la cuota es el destino de alrededor de 17% de éstos.



También en la cuota Hilton, la industria uruguaya muestra un grado de cumplimiento superior al del año pasado, en línea con el fuerte desempeño de la faena durante la segunda parte de 2016. En total, se llevaban embarcadas 3.956 toneladas, volumen que implica 62% del cupo y 21,6% por encima de lo que se llevaba embarcado a la misma fecha de 2015-16. En este caso el precio medio por tonelada exportada cayó unos US$ 600, al pasar de US$ 13.124 a US$ 12.529 (-4,5%).

