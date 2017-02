Emprendedoras de la moda realizan feria mayorista del sector

Marcas y locales

"Hay muchos diseñadores que tienen su empresa pero no un lugar visible para mostrar sus colecciones". Rocío Salaberry, directora de Expand Design

150 expositores estarán presentes el 10 y 11 de marzo en el LATU, entre fabricantes, importadores, distribuidores y diseñadores de Uruguay y la región

Logística para el diseño

La segunda edición con reservas

El mundo de la moda las unió. Verónica Castaldi es abogada, y en 2004 decidió tomarse un año sabático para cambiar el rumbo de su vida laboral. Así fue que comenzó a trabajar como encargada de la marca de trajes de baño argentina Brillantina, y al cabo de un tiempo se asoció con la propietaria.De las leyes pasó a la moda, aunque declara que su profesión le ha ayudado "bastante" para captar ciertos intereses en los negocios.En una feria de moda que co-organizaba conoció a Rocío Salaberry , quién tiene la representación de la marca de alpargatas Paez en Uruguay. Tiempo después, Salaberry le comentó que tenía la idea de hacer una feria de indumentaria mayorista, ya que no localizaba ninguna de ese estilo en la región, y que la necesitaba como socia. "Lo pensé y le dije que sí. Estuvimos dos años preparándola", recordó.Según Rocío Salaberry, Expand Design nació para "convertirse en la vidriera del diseño latinoamericano, creada para impulsar el comercio entre los países de nuestra región". El objetivo es construir experiencias de compra al por mayor pensadas para que proveedores, emprendedores y comerciantes encuentren la sinergia para concretar y hacer crecer sus negocios.Salaberry importa productos desde Argentina y Estados Unidos –ya que también representa a la marca de camperas con auriculares incluidos Hoodie –. En ferias internacionales en Las Vegas y Nueva York, descubrió que se podía hacer lo mismo para el Cono Sur. "Me di cuenta que en esas ferias estábamos fuera de tiempo, ya que cuando yo iba a ver cosas de verano me ofrecían invierno. Eran ferias para EEUU; no era tentador tener público uruguayo", dijo la emprendedora.Expand Design se enfoca en marcas de Uruguay, Argentina Chile y Paraguay, países en los que las ferias de diseño se dirigen al consumidor final. Castaldi explicó el concepto de la feria: "Es mayorista. No implica solamente volumen, sino que se puede vender por colección, en franquicias. Por eso contamos con un 70% de las marcas que son diseño de autor y que no apuntan sólo al volumen", sintetizó.Entre las marcas de indumentaria que se interesaron por participar en Expand Design, el 60% son uruguayas, entre las que se encuentran Rotunda, Margara Shaw, Benson & Thomas, Manos del Uruguay y Caro Criado, entre otras, que van desde la vestimenta hasta los accesorios y calzado.También llegarán grifas desde Argentina, Chile, Guatemala, Paraguay y, además, estará presente el grupo multinacional danés Best Seller.Como visitante la feria apunta a un público comercial, integrado por importadores y centros comerciales, que cuenten con locales multimarca. "No quita que no puedan importar algún producto desde afuera y ser los representantes en Uruguay de ese producto", dijo la emprendedora y agregó que varios importadores de la región estarán presentes, y algunos reservaron su lugar para la próxima edición.Desde China e India, empresas proveedoras de materias primas para la indumentaria también mostraron interés.Uno de los atractivos que las emprendedoras destacan de esta feria es que contará con un espacio de "rondas de negocios", para contactar a las marcas con posibles interesados en adquirir la representación o franquicia."Se detalla qué tipo de productos quieren ver, cuáles marcas, y se hace la unión entre el comprador y el diseñador. Se les agenda un horario y en el salón cerrado pueden charlar. Eso es independiente de los negocios que se generen en el momento por la sinergia del espacio", explicó Salaberry.Además, se instalará el "Espacio Crear", en donde estarán los proveedores de diseño, y habrá un sector de información sobre importación y exportación para las marcas.Durante los dos días en que se desarrollará Expand Design –10 y 11 de marzo en los salones Los Robles y Los Abetos del LATU–, se realizarán cuatro charlas diarias, relacionadas con el mundo de la moda. Una de las destacadas es la que brindará la mexicana Rosalina Villanueva Arce , representante de la firma WGSN , dedicada a las tendencias de moda, consultoría, y hábitos de consumo de la industria, que asesora a marcas internacionales como Louis Vuitton y Chanel , entre otras.Las directoras de Expand Design planean realizar una segunda edición de la feria en el mes de agosto, porque el mercado uruguayo "es ideal para este tipo de iniciativas", según comentó Salaberry. "La hacemos en Uruguay porque nos parece un centro de logística perfecto para que las marcas puedan expandirse desde acá a otros países", agregó.Para la primera edición de Expand Design en marzo, todos los cupos disponibles para las marcas y proveedores están cubiertos. Por esta razón, las emprendedoras comenzaron a reservar lugares para más interesados en participar de la segunda edición de la feria en el mes de agosto en Punta del Este, en lugar a confirmar, en donde se presentarán las colecciones de verano.Verónica Castaldi comentó que para esta primera edición "han cumplido con las necesidades de los expositores", y buscarán repetir a mitad de año.