Montevideo, "descripta invariablemente como pasada de moda , nostalgiosa y de ritmo lento" comenzó desde hace unos años a respirar "vida fresca" gracias a emprendedores "energéticos", expertos en redes sociales y conocedores de las tendencias globales. Así lo afirmó la periodista Paola Singer , que con fotografías de la uruguaya Tali Kimelman, público el jueves en The New York Times una crónica titulada Millennial Entrepreneurs Give Sleepy Montevideo a Fresh Jolt (Emprendedores millennials le dan a la durmiente Montevideo una fresca sacudida).En la nota se habla del circuito "foodie" -"pequeño pero en desarrollo"- que incluye más de una docena de restaurantes, cafés y tiendas especializadas, lo que el la autora remarca como una notoria mejora para la ciudad.Se pone como ejemplo las creaciones de Futuro Refuerzos , el restaurante Estrecho Jacinto , del que destaca que su chef, Lucía Soria, discípula de Francis Mallman, participa en festivales gastronómicos como Degusto o de club de cenas como Mesabrava Según Fermín Solana, al frente del emprendimiento Futuro Refuerzos y vocalista de Hablan Por La Espalda, Montevideo "se está iluminando" ya que hoy existen "buenos lugares para comer, buena música en vivo y una generación que está rompiendo moldes".En tanto, la fundadora de Couture, Mónica Zanocchi, explica parte del fenómeno en la llegada al mercado laboral talentos que no pueden ser absorbidos y terminan siendo emprendedores.La cronista señala que el nuevo ambiente montevideano está fuertemente ligado al desarrollo de la moda y el diseño. Destaca la marca minimalista de vestimenta femenina Rotunda y el local multimarca Tienda, que vende prendas de Pastiche y calzado de Mutma. Además pone foco en la tienda de decoración Casa Banem que ofrece productos de Don Baez y Home Touch.Finaliza comentando que este boom del diseño puede "calibrarse" en las ediciones de Moweek de abril y octubre, que empezó en 2010 con seis stands y ahora cuenta con más de 60.