Empresa ofrece limpiadoras desnudas a US$ 82 la hora

Naturist Cleaners, con sede en Londres, recluta desde su web a empleadas domésticas para trabajar por hora vestidas solo con guantes y zapatos. Su fundadora, Laura Smith, justifica el empleo porque el negocio se orienta al público naturista.

Los clientes pagan 65 libras (82 dólares) la primera hora y 55 (70 dólares) las siguientes y deben respetar las reglas: no tocar y nada de fotos o videos. También se ofrecen limpiadoras vestidas, que aceptan que el cliente esté desnudo mientras trabajan, por menos de la mitad de ese precio, informó el diario español El País.

"Dejamos claro a los clientes que no ofrecemos otras cosas", explicó Smith. Y agregó: "A veces nos preguntan si ofrecemos algo más y sencillamente les decimos que no. Las limpiadoras no llevan lencería sexy, no hay elementos eróticos y trabajan por la mañana para evitar que se entienda como algo festivo. El precio es bastante más alto que el de una limpiadora convencional, así tratamos de evitar que la gente lo pruebe por diversión. Queremos clientes que entiendan la idea del naturismo. Por si acaso, entrenamos a las limpiadoras para detectar peligros cuando llegan a la casa, antes de desnudarse".

Naturist Cleaners busca "limpiadoras responsables y flexibles, sin importar la edad o la figura". También buscan hombres. Para solicitar un trabajo, hay que enviar una foto de un desnudo.

