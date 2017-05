Empresa sale al mercado a captar miles de comercios aún sin POS

Con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) y Resonance Uruguay, quedó operativa una nueva red de POS (sistema que se utiliza para pagar con tarjetas de débito, crédito y prepagas). La red POS Resonet saldrá a la cancha un claro objetivo: aprovechar el nicho de mercado de miles de comercios de pequeña y mediana escala de las zonas periféricas de la capital y el interior que aún no cuentan con un POS, dijo a El Observador su director, Paul Beare, en un mercado con presencia casi exclusiva de dos empresas.

El Fomin inyectó US$ 600 mil para potenciar la expansión de POS Resonet. Unos US$ 500 mil corresponden a dinero reembolsable y otros US$ 110 mil como aporte de capital en la empresa, a cambio de un porcentaje menor de sus acciones. Esos fondos serán utilizados para la adquisición de POS e incorporación de tecnología y seguridad que requiere este tipo de terminales. Actualmente, cerca del 85% de las terminales POS están concentradas en la franja costera que va de Colonia a Rocha, por lo que en la mayoría de los departamentos del interior queda trabajo por realizar.

La mayoría de los más de 90 mil comercios del país aún no cuentan con terminal POS. El objetivo de Resonet es llegar a esos lugares brindando una plataforma de pagos principalmente a los pequeños comercios de cercanía, de barrio, para que les simplifique la operativa.

Los POS de Resonet aceptarán todas las tarjetas de débito, crédito y dinero electrónico que están autorizadas por el Banco Central, gracias al interoperabilidad que permite la ley de Inclusión Financiera. La firma estuvo gestionando por casi 2 años los estándares de seguridad internacional que exigen los principales sellos (Visa y Mastecard). Resonet logró la doble certificación de PCI (Payment Card Industry), la PCI-DDS y la PCI PIN Security, que son otorgadas por un comité conformado por las compañías de tarjetas (débito y crédito) más importantes. Con ello estará en condiciones de competir en igualdad de condiciones con la posición cuasi oligopólica que ostentan las firmas Scanntech y Geocom (POS2000).

La empresa gestiona alianzas en todos los departamentos tanto con el sector público y privado para universalizar en el territorio el sistema de pago electrónico y un servicio que agregue valor a la operación financiera, valorice al comerciante para que tenga la posibilidad de vender productos prepagos, y de generar valor agregado canalizando servicios financieros y sociales a través del sistema.

Metas y tarifas

La meta de Resonet es instalar al menos 3.000 POS durante los próximos 12 meses, dijo Beare. Las tarifas de arrendamientos de los POS varían según el tipo de aparato. La opción más económica es la terminal que va conectada a la línea telefónica que tenga el comercio, la cual tiene una tarifa de arrendamiento mensual $ 300 + IVA. Una segunda es un POS de escritorio que tiene incorporado un chip con conectividad con un precio de $ 600 + IVA. Finalmente, la tercera opción contempla POS móviles con conectividad incluida con una tarifa de $ 770 + IVA mensuales. Los precios están en línea con lo que se ofrece en el mercado, afirmaron desde la empresa.

La ley de Inclusión Financiera habilita un subsidio –mediante un crédito fiscal para el pago de impuestos– para el pequeño comercio del costo del arrendamiento de 70% para este año y de 40% para 2018.

Beare indicó que una de las ventajas que ofrecerá su red será la permitirle al pequeño comerciante o una gremial en particular, aplicar promociones de fidelidad para sus clientes, algo que permitirá el software del aparato. También habilitará la venta de servicios adicionales como la recarga de saldos para celulares.

Otra de las apuestas de Resonet será la de instrumentar para que los pequeños comercios puedan permitir a sus clientes el retiro de dinero –similar a cajero automático– por montos menores que no superen los $ 3.000. "Es atractivo porque aumenta la seguridad de los comercios que tendrán menos dinero en su cajas", destacó Beare.

