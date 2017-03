Empresa uruguaya Lynkos recibe US$ 2,5 millones para inversión

La empresa uruguaya Lynkos recibió un capital semilla por US$ 2,5 millones, informaron New York Business Journal y The Pe Hub Network al dar cuenta de un comunicado de la firma. El grupo de inversores está compuesto por la también uruguaya Infocorp's IC Ventures, Logitech Investments y un grupo de de inversores ángeles.



Lynkos es una red social business-to-business que integra un software para que proveedores y clientes alrededor del mundo refuercen sus campañas de marketing y compartan oportunidades de venta. Más de 2 millones de empresas forman parte de la red, cuya base está en Uruguay y además tiene una oficina en Nueva York.

Su fundador, Federico Cella, dijo que con esta inversión espera expandir a su equipo tanto en Estados Unidos como en América Latina, según el artículo de New York Business Journal.

"Queremos integrar Lynkos a la mayor cantidad de negocios posible", sostuvo Cella. Para un futuro cercano, la startup espera convertirse en "unicornio", como se denomina a las compañías tecnológicas que alcanzan un valor de US$ 1.000 millones en alguna de las etapas de su proceso de financiamiento.

El fundador de Lynkos remarcó que su emprendimiento se basa en que su propósito es "racionalizar una de las partes más temidas y estresantes de administrar una empresa: ganar nuevos negocios".

Cella agregó que sus socios tienen amplia experiencia en ayudar a empresas con sus objetivos macro, en referencia a la reciente integración de una Junta Asesora que incluye al presidente de Infocorp, Gabriel Colla, y al director de Tecnología para América Latina de Microsoft, Eduardo Mangarelli.



desde la creación de redes hasta la presentación de propuestas, el envío de pagos y el mantenimiento de relaciones y conexiones. La plataforma es capaz, por ejemplo, de explorar automáticamente millones de negocios para proveer cotizaciones de proveedores.

Lynkos trabaja en facilitar el crecimiento de otras empresas a través de cada paso del proceso de ventas:

"Están a la altura de algo grande.Están creando maneras para las pequeñas empresas de conectarse entre sí a través de las relaciones vendedor-cliente. Impulsados por su pasión que están empezando a ganar tracción y develar un modelo de negocio con un potencial sin límites", dijo Richard Rogers, inversor y director de Dominion Funds.



Lynkos es utilizada en más de 200 países y más de 900 tipos de industrias.







