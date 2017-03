Empresarios critican decreto del Ejecutivo porque "no permite desalojar a sindicalizados"

"Considero que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los entes públicos no se pueden ocupar y la empresa privada sí. Ya estamos viendo que estamos con diferencias en ese sentido. Si el decreto es así lo que dice (...) si permite desalojar a los que no son sindicalizados y no permite desalojar a los que son sindicalizados, de nuevo estamos generando divisiones en las estructuras", sostuvo Perera.





Las autoridades de las cámaras empresariales mantuvieron una reunión este lunes con el presidente Tabaré Vázquez con motivo del aniversario número 150 de la Cámara de Comercio.





A la salida de la reunión, Perera dijo a la prensa que las cámaras de comercio continuarán las negociaciones con el gobierno y los sindicatos para levantar la queja ante la OIT . Según Perera, aún quedan seis puntos de la queja por "arreglar" ya que, entienden, "no está dada la solución".





En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio explicó que, en el marco de esas negociaciones, ya se acordó una "fórmula" respecto a ocupaciones y piquetes en la que tanto el Ministerio del Interior como las cámaras y los sindicatos están "absolutamente de acuerdo" por lo que no se está "entendiendo mucho la posición" del gobierno con este decreto, sostuvo.

