Empresas sustentables: desafío para los negocios futuros

Ambiente laboral y educación

Optimizar recursos

En marzo del año pasado, Unilever entregó las llaves de la primera escuela sustentable de América Latina, ubicada en el balneario Jaureguiberry. El 60% del edificio fue realizado con materiales reciclados como vidrio, neumáticos y latas.





Pensando en el futuro

Otras iniciativas

Kimberly-Clark y Bimbo tienen como parte de sus prácticas sustentables el uso de packaging biodegradable, o eco-friendly, amigable con el ambiente.

La filial de Mercado Libre en Uruguay tiene programas destinados a la educación en tecnología, y además realiza capacitaciones para emprendedores que dan sus primeros pasos en el comercio electrónico. “(El emprendedurismo) tiene un impacto positivo en el entorno”, comentó el country manager Rafael Hermida.



El uso de energía renovable, el procesamiento del agua para su reutilización, packagings eco-friendly, el reciclaje de residuos y las acciones en el entorno social en el que una compañía se instala –como las capacitaciones, construcción de escuelas o bibliotecas– son algunas de las acciones que forman parte de los programas de sustentabilidad de varias multinacionales instaladas en Uruguay.Según los expertos, las empresas cada vez más van a apostar a prácticas que hagan que su negocio se mantenga en el tiempo, y sus acciones aporten al crecimiento de tres factores claves que conforman la sustentabilidad: la economía, la sociedad y el medioambiente."Las empresas van a poder mejorar y crecer si se dan cuenta de la importancia de ayudar a resolver los problemas sociales", contó el gerente general de la consultora estadounidense FSG Dane Smith , en el evento organizado por Montevideo Refrescos "Sustentabilidad: creando valor compartido" en diciembre.Según Smith, las empresas que trabajan en la creación de "valor compartido" tienen éxito porque se enfocan en la colaboración con la sociedad para resolver los problemas del entorno. "Hay tres beneficios inmediatos para las compañías que apuestan por esto: aumentan sus ventas y bajan sus costos, aceleran sus procesos de innovación y mejoran el entorno en el que se desarrollan sus negocios", sintetizó.En Uruguay, la mayoría de las empresas que ejecutan políticas de sustentabilidad son multinacionales, que siguen las directrices de la casa matriz. Según explicó el director ejecutivo de Deres Eduardo Shaw , esto no quiere decir que las empresas locales no contribuyan con la sustentabilidad, sino que realizan acciones aisladas sin formar parte de una política. "Lo que sucede es que todavía las empresas nacionales no han incorporado transversalmente en la compañía todos los aspectos de la sustentabilidad y lo manejan de forma segmentada", puntualizó Shaw.Decir "acciones sustentables" no es únicamente referirse al cuidado del medioambiente; eso es una de las partes. Por eso, las filiales uruguayas realizan un análisis de las necesidades de las comunidades en la que operan, para enfocar sus acciones hacia allí."Uno de los temas que más preocupa es el ambiente laboral. El aspecto social del desarrollo sostenible no es solo la comunidad, sino también las personas con las que se trabaja", dijo Shaw.Además, muchas compañías realizan acciones enfocadas en la educación porque "es una carencia que impacta directamente en el futuro de la empresa", subrayó.Aunque algunas compañías manejan de forma indistinta el concepto de sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresaria (RSE), técnicamente no significan lo mismo. La directora de la agencia integral de sustentabilidad Damasco Soledad Lienau , explicó que este concepto es más amplio, porque abarca la cadena de valor, en donde la RSE está inmersa. "Implica más cosas, porque tiene que ver con el planeta, la comunidad, y la ganancia de la empresa a partir de las acciones que realiza, minimizando costos y aumentando sus ventas", instó, ya que mientras la RSE en ocasiones es vista como un gasto, la sustentabilidad es una inversión para el propio negocio de la compañía.Una de las compañías uruguayas que enfocan sus oportunidades de negocio en la sustentabilidad es Agronegocios del Plata ( ADP ). La empresa cuenta con la agricultura por ambientes como una de sus unidades de negocio, que permite la identificación de zonas de diferente potencial productivo.Según explicó la gerenta de Gestión de Talentos de ADP Rossana Mesa , esto aumenta la productividad, la eficiencia del uso de los recursos y consolida una estabilidad del sistema en el largo plazo. Además, la empresa fue reconocida por Deres por sus plantas de acopio que funcionan con energía renovable, transformando en sustentables las plantas de Dolores y Young mediante la instalación de 600 paneles solares.Con estas dos acciones, Mesa aseguró que se logró reducir el impacto medioambiental, realizar una planificación estratégica de la siembra, y generar energía propia para alimentar al sistema energético de las plantas, lo que conllevó una reducción de costos.Por su parte, Pinturas Inca –miembro del grupo AkzoNobel– definió una estrategia de sustentabilidad llamada Planeta Posible, que abarca todas las áreas de negocios y se enfoca en el uso eficiente de recursos naturales y en el desarrollo del capital humano de la empresa. Algunas de las acciones que lleva adelante la compañía son el reemplazo de productos de base solvente por una línea de base en agua, establecer una planta de tratamiento de aguas, instalar 15 colectores solares y reutilizar más de 4 millones de botellas de PET recicladas para producir pinturas y resinas en los últimos 10 años.El gerente general de AkzoNobel para Uruguay y Argentina, Rodolfo Seró , comentó que las empresas más exitosas en todo el mundo son aquellas con énfasis en desarrollarse de forma sustentable. "El mercado las prefiere, los clientes y los inversionistas también" y agregó que a través de la innovación, "se busca ofrecer a los consumidores productos que den más de lo que se espera de una pintura".La sustentabilidad como forma de llevar adelante el negocio, de forma transversal a todas las áreas de la compañía, es el objetivo de Montevideo Refrescos , la embotelladora de Coca-Cola en Uruguay.Para eso, además de enfocarse en la salud de los consumidores a través de una mayor oferta de bebidas bajas en calorías, se ha reducido el peso de los envases y en conjunto con la Cámara de Industrias y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Social y seis intendencias, lleva adelante el Plan de Gestión de Envases, con el objetivo de recuperar envases domiciliarios no retornables.La jefa de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Montevideo Refrescos, Verónica Gené , entiende que el "efecto contagio" hará que las empresas locales también se vuelquen a la sustentabilidad. "En la medida en que cada vez más empresas interioricen el concepto y la idea de que al trabajar en conjunto se potencian los resultados, el efecto multiplicador va a ser cada vez más fuerte", consideró.El desempleo cero en la industria del software uruguaya llevó a que Microsoft en Uruguay implementara como parte de sus planes de sustentabilidad, la iniciativa Yo Puedo Programar, en donde se han capacitado 10.500 jóvenes en diversas áreas de la tecnología.El gerente general de Microsoft Uruguay, Rodrigo Astiazaran , comentó que el desarrollo de talento y capacidades en los jóvenes para que puedan tener más elementos a la hora de presentarse en el mercado laboral forma parte de la misión de la compañía y, pensando en la mano de obra futura de la industria, preparar a los futuros trabajadores es de vital importancia. "Es importante proveer al país de nuevos profesionales, formados de modo gratuito por las empresas", indicó Astiazaran.Aunque los consumidores uruguayos todavía no "castigan" a las empresas por no ser sustentables, sí hay una tendencia que va en aumento a la hora de elegir productos diseñados con el propósito de proteger el ambiente, o darles oportunidades a los miembros de la comunidad.Soledad Lienau de Damasco dijo que los consumidores "se están volviendo responsables a la hora de elegir" y agregó que las empresas tienen que ser proactivas en la implementación de políticas de sustentabilidad".