En Australia precios de lanas en máximos de tres años

El Indicador de Mercados del Este (IME) aumentó 1,4% desde el remate anterior y 2,1% desde la semana previa a US$ 10,87 por kilo base limpia. Es el máximo valor desde octubre de 2013.El dólar australiano se fortaleció respecto a la moneda estadounidense en 1,3% desde la semana anterior, cerrando a AU$ 0,764 por dólar. En esa relación el indicador, el moneda local subió 0,4% en la semana y 0,7% desde la previa hasta AU$ 14,22 por kilo.Casi todas las categorías registraron subas en la semana: lanas de 28 micras incrementaron 0,8% su precio a US$ 4,98 por kilo, lanas de 21 micras subieron 1,6% a US$ 10,99 por kilo y las lanas de 30 micras se mantuvieron en US$ 4,11 por kilo.La oferta se ubicó en 40.188 fardos, de los cuales se vendió el 91,7%. Se rechazaron el 8% de los fardos, un 5% menos que en la semana anterior. Los fardos estimados para la próxima semana alcanzan a 45.861.En lo local, se realizan pocas operaciones y se continúa con la misma tónica de la primera mitad de la zafra, con mayor interés por lanas finas acondicionadas y bajo por lanas medias y gruesas.En este tipo de lanas, se van concretando algunos negocios por necesidad financiera de los productores, ya que el precio no conforma.La oferta está retirada, sino el precio caería aún más, ya que la industria está afuera del mercado, no tiene ventas al exterior y cuenta con stock.La referencia para lana de la raza Corriedale sin acondicionar es US$ 2,38 por kilo, grifa celeste US$ 2,50 y para verde US$ 2,80 por kilo. Para lana de Merino sin acondicionar US$ 6,00 y celeste US$ 6,65. No hay referencia para las lanas de Ideal porque prácticamente no queda stock.