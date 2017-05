En busca del porro legal

Joaquín salió de la oficina de El Correo de Canelones y Ejido con una sonrisa y dos ticket en la mano. "Usted se ha registrado como persona adquirente bajo la ley Nº 19.172. Por consultas sobre uso problemático de drogas, llame al 23091020 o al *1020 desde cualquier celular", se puede leer en los dos papelitos que este joven de 18 años le muestra con orgullo a un verdulero que lo mira desde la esquina.

Joaquín es uno de los 560 consumidores de marihuana que ayer se presentaron en los 65 locales que El Correo habilitó para inscribirse como "adquirentes" de marihuana estatal, según informó ayer una fuente del organismo a El Observador. Este registro es un requisito para que, a partir de julio, aquellos que no están anotados como "cultivadores", ni miembros de clubes de membresía, puedan comprar cannabis en farmacias. "Estoy muy contento porque ahora voy a poder tener marihuana legal", dice Joaquín, quien hasta mediados de año deberá seguir adquiriendo la droga en el mercado negro.

Al mismo local de Canelones y Ejido acudieron juntos el exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND) y actual director de Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo, Julio Calzada, y el también exsecretario general de la JND, Milton Romani. Según explicó Romani, llegaron para "acompañar" este proceso de "regulación", al tiempo que Calzada opinó que "Uruguay hoy es un poco más libre".

Los exjerarcas que participaron de diferentes etapas de la puesta en marcha de la ley que regula el mercado de cannabis, desde que fue aprobada en 2013, llegaron sobre las 11 de la mañana, hicieron la fila, presentaron su documento de identidad y una factura de un servicio público (UTE, Antel o OSE) para acreditar su domicilio, y luego procedieron a registrar los 10 dedos de las manos.

Cuando comience la venta en farmacias los inscriptos como "adquirentes" solo necesitarán poner su dedo en un lector de huellas para saber cuánto podrán comprar -con un máximo de 40 gramos mensuales-. De esta forma se preservará su identidad al momento de la compra, pero al mismo tiempo se podrá controlar y limitar la cantidad que se vende por usuario.

"La sociedad uruguaya tiene más derechos, esta normativa nos garantiza el acceso a la marihuana sin necesidad de pasar por los mercados criminales, ni de engordar los bolsillos del narcotráfico", opinó Calzada.

Público más amplio

Diego (22) fue el primero en presentarse en el local de El Correo de avenida 8 de Octubre y Luis Alberto de Herrera, con el objetivo de inscribirse como "adquirente" de marihuana estatal. Llegó a esa oficina poco antes de las 10 de la mañana, pero en ese momento un fallo en el sistema no permitía ingresar sus datos en el registro.

"Puede esperar un ratito, o venir más tarde, o mañana", le dijo la funcionaria de la oficina postal, que le recordó que no hay un plazo para inscribirse en la base de datos del Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA).

Este estudiante universitario cultivó ilegalmente marihuana en su casa en el interior desde los 13 años, pero cuando se mudó a Montevideo debió alojarse en una residencia estudiantil, donde no podía mantener su propia planta. Por eso, tener la posibilidad de comprar el producto ya listo para su consumo en una farmacia, es la única forma legal que tiene para acceder al cannabis.

Es que si bien la ley ya habilitó la existencia de unos 51 clubes cannábicos operando formalmente, y más de 6.600 autocultivadores individuales (que pueden tener hasta seis plantas), continuará hasta julio sin dar alternativas legales a aquellas personas que no pueden plantar ni cuentan con el tiempo y el dinero para formar parte de un club.

Según datos del Observatorio Uruguayo de Drogas, el cannabis es la droga más extendida en la población luego del alcohol, el tabaco y los tranquilizantes (con y sin prescripción médica). El 23,3% de las personas de entre 15 y 65 años han consumido marihuana alguna vez en su vida (400.000 personas), en tanto 9,3 % declara que consumió la sustancia en los últimos 12 meses (161.000), 6,5 % en los últimos 30 días (112.500), y 1,2% (21.355) la consumen todos los días.

Ruben (57), por su parte, es un ejemplo de un consumidor de marihuana que todavía espera para abastecerse del mercado formal. Antes había cultivado la sustancia clandestinamente, pero el costo en tiempo y dinero que demandaba el mantenimiento de la planta, lo hizo desistir de esa alternativa y lo obligó a volcarse al mercado informal.

Incluso cuando se abra la venta en farmacias, el gobierno sabe que no contará con la cantidad de marihuana suficiente para cubrir toda la demanda, y que serán apenas 30 de 1.200 farmacias las que venderán esta droga.

En el primer día de registro también hubo casos más atípicos, como el de Nelí, una anciana de 82 años, que a las 10 de la mañana intentó registrarse en el local de El Correo de Pocitos. Estuvo más de 40 minutos pero el sistema no leía sus huellas dactilares que estaban borradas. "Muerta no estoy", dijo en tono de broma a la funcionaria que llevaba el trámite, según informó Todo Pasa de Océano FM. En su caso contó que pretende comprar marihuana para crear unas lociones terapéuticas para otros ancianos que presentan dolores y no se animaron a registrarse.

"Regular es ser responsable"

Al mismo tiempo que se abrió el registro de "adquirentes", el gobierno lanzó la campaña "Regular es ser responsable" para la prevención del consumo de marihuana. La campaña tiene dos objetivos: informar sobre los efectos del cannabis psicoactivo de uso no médico y comunicar la apertura del registro mediante el cual los consumidores podrán comprar esta droga en farmacias.

En ellas participan figuras de la música como Jorge Drexler y Ana Prada, del periodismo, como Ricardo Piñeyrúa, del cine como César Troncoso y María Mendive, el director del Plan Ceibal, Miguel Brechner, además de personas anónimas en representación de estudiantes, empleados y ejecutivos.

La campaña comenzó a transmitirse desde ayer en los medios masivos de comunicación, en internet y en la vía pública y, en principio, se extenderá hasta el inicio de la venta de la marihuana en farmacias. Además, se presentó el sitio http://www.infocannabis.gub.uy









Registro generará información sobre consumo

La regulación del mercado de la marihuana no solo permitirá que los consumidores accedan a un producto de forma legal, sino también abrirá la puerta para que la academia empiece a generar información sobre el consumo de esta droga en el país.

Para el abogado integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), Martín Fernández, este conocimiento permitirá ponerle fin a aquellos argumentos que "ponen a la marihuana como algo capaz de curar los males del universo".

Sin embargo, para este profesional es "naif" pensar que esta regulación supondrá una forma de combate contra el narcotráfico. Según Fernández, pese a la preponderancia que la marihuana tiene actualmente en el mercado, las redes delictivas no dejarán ese negocio ilegal, sino que se volcarán a la comercialización de otras drogas.

















Fuente: