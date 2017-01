En busca de una nueva canción del verano

CNCO CNCO Reggaetón Lento (Bailemos)

Un estribillo fácil de aprender y una melodía pegajosa como ropa al cuerpo en un día húmedo son condiciones fundamentales para que una canción se convierta en el tema del verano. Cada año, una nueva composición –muchas veces criticada desde el aspecto musical– es la que suena en todas las fiestas, playas, comercios y radios que pasan música de moda. Acompaña de alguna manera el humor de las vacaciones, y llega un punto en que está hasta en la sopa.

Años anteriores llegaba desde Francia, de Italia, de Brasil, y más recientemente también de Uruguay.

Durante décadas, la canción del verano era casi siempre marcada por las radios, especialmente por una: Concierto FM. Su director, Berch Rupenian, elegía el tema que iba a sonar en todos lados, y además la imponía como cortina del programa de televisión Verano del... de Canal 12. Después del cierre de esa emisora en 2007 y ya sin el clásico ciclo estival en la pantalla chica, sumado al desarrollo de internet que permite a la gente elegir lo que quiere escuchar, el tema del verano fue buscando solo su lugar.

Una forma de saber qué es lo que más está sonando en Uruguay es prestarle atención a aquellos que no siguen la música de moda, y saber si conocen el tema. Ese es un indicio de que pegó fuerte. Otra manera es viendo cuál es la canción más reproducida en Spotify por estos días.

Reggaetón lento, que estuvo en las últimas semanas en el segundo lugar en el ranking local de esa aplicación, ayer alcanzó el primero.

"Yo solo la miré y me gustó, me pegué y la invité: 'Bailemos, ¿eh?'. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo", repiten los integrantes de CNCO, momento en que la canción explota y hace estallar las fiestas en estos últimos días.

Llegada desde Estados Unidos con Ricky Martin y Wisin como respaldo, y lanzada en octubre en YouTube, Reggaetón lento es probablemente la canción del verano 2017.

Pero también hay otros temas que están siendo muy escuchados y son candidatos a marcar estos días de sol, arena y océano.



Piel a piel Dame 5

En esa lista, varios son uruguayos. Fer Vázquez, líder de la banda de cumbia pop Rombai y productor de otros dos grupos de ese género, Márama y Dame 5, se propuso componer e imponer la canción del verano este año, y así lo manifestó en las redes sociales. Cuando lanzó su canción Cuando se pone a bailar la promocionó ampliamente en Twitter, Snapchat e Instagram como la que iba a ganar la pulseada esta vez. Es la segunda canción más escuchada en Uruguay según Spotify, y su ritmo pegadizo hace que pueda pelear esa batalla.

Vázquez también compuso Piel a piel para Dame 5, un tema que está sonando mucho y que genera euforia en las fiestas de jóvenes. Además, el músico propuso para estos meses Pasarla bien, una vieja canción del Estilo Libre, banda que integró hasta 2014, ahora interpretada por Márama.



Amor para un rato Olvidate

Los también uruguayos de Olvidate!, que tienen detrás a los compositores del megahit Mayonesa, lanzaron hace un mes Amor para un rato. Con una mezcla de cumbia pop y electrónica está pisando fuerte por estos días.

Desde el resto de América Latina, los temas que se suman al listado veraniego son Safari, del colombiano J Balvin junto al estadounidense Pharrell Williams (Happy), Bia y Sky, y Traicionera, de Sebastián Yatra.

Hay, a su vez, dos canciones que llegan desde el mundo anglosajón que van a ser parte del sonido de esta temporada: Rockabye (Clean Bandit, Sean Paul, Anne-Marie) y 24K Magic (Bruno Mars).





Los One Direction latinoamericanos

El productor musical británico Simon Cowell, jurado en concursos de tv que buscan talentos tanto en su país como en Estados Unidos, y que ideó la exitosaOne Direction a partir de, creó en 2015 el programa La Banda para el canal estadounidense Univisión, dedicado al mercado hispano. Los jurados en este caso eran Ricky Martin, Laura Pausini y Alejandro Sanz, y el objetivo era que de ese show saliera un nuevo quinteto musical. Los ganadores fueron Christopher Vélez, Richard Camacho, Joel Pimentel, Erick Brian Colón y Zabdiel De Jesús, y formaron CNCO (se pronuncia deletreando en inglés, "ci en ci ou"). El grupo, que combina la fórmula de boyband con el reggaetón y otros ritmos latinos, tiene a Ricky Martin como manager y al puertorriqueño Wisin como productor de su primer disco, que además deincluye, temas que también se cuelan en las listas de los más escuchados.