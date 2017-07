"En Colonia Valdense el liceo es un referente cultural de alta jerarquía para todos"

¿Cuál es la receta de los liceos de Colonia?

Creo que no es exactamente una receta, sino que confluyen varias causas. La más importante es la cultura del lugar. El de Colonia Valdense – en mi caso– es un liceo que parte de la comunidad. Como fue creado por la comunidad, a raíz de una necesidad de la comunidad y para la comunidad, el compromiso de la comunidad es fundamental.

¿Eso perdura en el tiempo? Fue el primer liceo del interior.

Sí, tenemos 129 años. Ya estamos preparando los 130 años para 2018. Realmente creo que lo fundamental acá es ese sentido de pertenencia que tiene la comunidad valdense. El liceo es un referente cultural de alta jerarquía para todos. En el correr de estos 130 años lo ha sido siempre.

¿En qué se nota que el liceo es un referente cultural?

Se nota en que todas las actividades de la localidad se centran en el liceo. Siempre va a ser protagonista. Hace dos años se cumplieron los 100 años de la sociedad de fomento valdense y entonces se recordó que las primeras reuniones fueron en el liceo.

Lo otro importante, que va de la mano, es el sentido de pertenencia de los docentes. Más allá de que el docente sea locatario o no, se pone la camiseta del liceo y trabaja de una forma que tiende a la excelencia. Ese grado de compromiso del personal docente y del resto del personal empuja y tiene que ver con los resultados.

¿Por qué estos factores confluyen en Colonia? ¿Hay algo en su idiosincrasia, en su historia?

Pienso que sí, que tiene que ver con su historia, pero no sé qué es. Por eso digo que no hay una receta. Si me preguntás si todos los profesores son egresados, te digo que no. Si me preguntás si todos los profesores son efectivos del liceo, te digo que no. Hay un gran porcentaje, pero no.

Por lo que se sabe es un liceo con muchas actividades extracurriculares.

Sí, es un liceo de puertas abiertas. Algunas de esas actividades las buscamos, otras nos vienen solas. Llegan a través de los estudiantes, de los profesores, de los padres. Esto es un semillero de actividades. Tenemos un consejo de participación (integrado por estudiantes de primero a sexto, padres y docentes) y siempre tienen propuestas. La dirección también es de puertas abiertas. Los estudiantes se sienten realmente protagonistas de la vida del liceo.

La inspectora contó que le llamó la atención la facilidad con que en Colonia se conforman los consejos de participación y las APAL (asociación de padres).

Desde luego. El liceo es de la comunidad. Entonces, la comunidad responde. Los alumnos, por ejemplo, son los que organizan las actividades de bienvenida a la nueva generación.

¿Cuál es la cantidad de inasistencias tanto de alumnos como de docentes?

Son las normales. Los estudiantes faltan porque están enfermos. El otro día una estudiante se fracturó un dedo y al otro día estaba en el liceo. Ellos tienen ganas de venir al liceo, entonces quieren faltar poco. Los padres también se preocupan, llaman y vienen. Son muy pocos los casos de inasistencia y deserción.

Entre los profesores pasa lo mismo. Faltan por enfermedad y temas familiares, como en cualquier otro lado. También por actividades que se superponen con otros liceos porque son profesores multiempleo.

¿Cuántos alumnos tiene el liceo?

Entre Ciclo Básico y Bachillerato son 440. Además tenemos aproximadamente 100 alumnos más en extraedad. Dentro de nuestras instalaciones funciona también la UTEC, con la licenciatura en lechería, y funciona el bachillerato de Recreación y Deporte de UTU. También hay cursos deportivos que funcionan de noche y no tienen relación con el liceo, pero que utilizan las instalaciones.

Es esa idea de que el liceo es para la comunidad.

Exacto, es como debe ser. El fin de semana hubo un congreso, mañana hay sala de biología (reunión de todos los profesores del área). Tiene toda esta movida, que de pronto no la pedimos, pero llega. Eso redunda en la calidad de la enseñanza. Un liceo anquilosado, que nunca tiene un movimiento distinto, que no hay una reunión, que no tiene actividades extracurriculares, se va quedando. También vas perdiendo la motivación.

¿Los padres están presentes?

Sí, no en su totalidad, pero sí. Trabajan, participan de APAL, cuando los necesitás están presentes.

¿Cómo funciona el liceo los días de paro?

Cada docente hace lo que quiere hacer. Y cada familia hace lo que le parece. Acá los días de paro tenemos una atención normal en 80%.

