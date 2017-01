En el FA consideran "detestable" propuesta de Mieres de votos a cambio de renuncia del Codicen

"Si se ponen autoridades que lleven adelante una transformación educativa, nos sentamos a conversar", dijo el Mieres durante una entrevista publicada en la edición del sábado 21 de enero de El Observador.









Mientras la senadora de



Lea también: "Si echan al Codicen puedo votar la Rendición de Cuentas" Senadores oficialistas criticaron la propuesta de Mieres y lo acusaron de rebajar el nivel de la discusión política.Mientras la senadora de Asamblea Uruguay , Daniela Payssé, consideró "detestable" el planteo, el también senador pero de la Lista 711, Leonardo De León, advirtió que negociaciones como la propuesta por Mieres "no conducen a nada".





En diálogo con El Observador, los dos legisladores coincidieron en que luego de la pérdida de la mayoría en Diputados el oficialismo deberá buscar acuerdos puntuales, pero siempre bajo la línea programática del Frente Amplio.



"Me parece políticamente detestable esa negociación que históricamente hubo en el Parlamento; esa política de cambiar figuritas que no tengan que ver con la lógica de los temas concretos. Para poner un ejemplo bien claro: a mi me tocó en el año 2000 asumir como diputada cuando se trató el Presupuesto de (la presidencia de Jorge) Batlle y yo vi canjear policías de Colonia por puentes de Rocha. Eso para mí no es una negociación política y es más o menos lo que está planteando Mieres", dijo Payssé.

"Eso no enaltece la política. Yo concibo la negociación cuando se establecen objetivos y, desde las posiciones que cada uno da para transitar el camino hacia los objetivos, se negocian las formas. Me parece detestable canjear el voto para una Rendición de Cuentas vinculado a condicionarlo con temas que nada hacen a la Rendición de Cuentas. Estoy totalmente en contra", agregó la senadora del astorismo.



De León también señaló que lo relevante es alcanzar acuerdos desde el punto de vista programático. "Está bueno lograr acuerdos sobre aspectos programáticos pero no sobre condicionamientos de sacar o poner. No me parece que sea la forma de buscar acuerdos en política. Obviamente rechazo ese tipo de formas de buscar acuerdos porque no me parece que conduzcan a nada".



Consultado el senador del MPP, Andrés Beterreche, el legislador sostuvo que el sector comenzará a debatir en colectivo las posturas a tomar durante la Rendición de Cuentas en una reunión planificada para el 1° de febrero.

Fuente:

En el Frente Amplio rechazan negociar con el Partido Independiente los votos de ese bloque de cuatro legisladores en la Rendición de Cuentas a cambio de que el gobierno remueva a la plana mayor del Consejo Directivo Central ( Codicen ) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).La alternativa había sido presentada la semana pasada por el líder de ese grupo, el senador Pablo Mieres, ante la situación que se abrió en el Parlamento tras la pérdida de mayoría del oficialismo en Diputados luego del alejamiento del legislador Gonzalo Mujica.