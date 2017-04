En el FA piden "solidaridad" con el gobierno de Bachar al Asad

A pesar de que el gobierno uruguayo expresó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas su rechazo al ataque unilateral de Estados Unidos en Siria, hay quienes dentro del Frente Amplio siguen esperando una condena frontal de la cancillería a la acción estadounidense.





El diputado del Movimiento de Participación Popular, Jorge Meroni, dijo a El Observador que no entiende por qué la diplomacia uruguaya no se expresó en un comunicado tal como lo hace en otras instancias. El legislador cuestionó que no hubiera un repudio a la respuesta "inhumana" de los Estados Unidos.





"Se juzga a todos menos a Estados Unidos", señaló Meroni. "Vemos que nunca se cuestiona a Estados Unidos de la forma que sí se hace con otros países. Esperamos que la cancillería salga con la misma fuerza y de la misma forma", agregó.





En la misma línea, el diputado socialista Roberto Chiazzaro dijo a El Observador que el gobierno debió emitir un comunicado condenando el ataque de Estados Unidos porque "es violatorio del derecho internacional" y por que Uruguay tiene "relaciones diplomáticas con Siria" y, por tanto, reconoce al gobierno del presidente Bachar al-Asad. "Nos gustaría una condena pública solidaria con el gobierno de Siria: nadie pudo probar que fue Asad el que tiró las bombas entonces estamos hablando de una agresión gratuita que Estados Unidos hace en Siria buscando una confrontación directa con Rusia", dijo el legislador socialista.





De hecho, para Chiazzaro, el único que intervino con legitimidad en territorio sirio fue el presidente ruso, Vladimir Putin. "La única potencia -nos guste o no- que actuó de forma correcta en Siria fue Rusia. Rusia contó con el aval del gobierno sirio y fue la única potencia que tuvo un permiso real del gobierno sirio para intervenir", dijo el legislador socialista.





Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio, José Bayardi, dijo a El Observador que entiende que el gobierno tuvo un procedimiento adecuado puesto que rechazó la utilización de armas químicas por un lado y a la ofensiva estadounidense en el Consejo de Seguridad, por el otro. "El gobierno tuvo un pronunciamiento en los dos sentidos. En el Consejo se dejó clara cual era la posición de Uruguay", dijo Bayardi.





El dirigente frenteamplista cree que el bombardeo del gobierno de Donald Trump, por la forma en que se dio, responde a una situación de "política interna". Antes de atacar en Siria, el gobierno estadounidense le avisó al gobierno ruso, aliado de Asad, acerca de los planes que tenía.





Tanto el Partido Comunista del Uruguay (PCU), como el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) y el PIT-CNT emitieron comunicados en los que condenan los bombardeos perpetrados por Estados Unidos. "Repudiamos la decisión unilateral de EEUU, que basándose en informes de inteligencia, decidió erigirse en juez, fiscal y verdugo, gendarme del mundo, y llevar más muerte y destrucción a Siria", señala el mensaje del Partido Comunista.





Para Meroni, el conflicto sirio se explica por el valor estratégico de ese territorio como lugar de pasaje de petróleo. El diputado emepepista entiende que los intereses que llevaron a Estados Unidos a atacar en Siria son los mismos que hicieron que el gobierno de Trump pusiera la mira en Venezuela. Chiazzaro comparte la visión de su compañero del Frente Amplio. "Forma parte de la estrategia histórica de Estados Unidos: poner un pretexto y atacar", dijo.

