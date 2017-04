En el FA tienen pocas expectativas en lograr más plata de impuestos

Cuando luego de intensas negociaciones los diputados del Frente Amplio (FA) Sergio Mier, Darío Pérez (Liga Federal), Carlos Coitinho (PVP) y Gerardo Núñez (Partido Comunista) aceptaron aprobar la Rendición de Cuentas el año pasado, el presidente Tabaré Vázquez se comprometió a impulsar –a cambio de esos votos– una mesa de negociación para discutir sobre cómo asignar más recursos para la educación. Nueve meses después y en la puerta de un nuevo debate presupuestal se conformaron dos comisiones para cumplir con ese objetivo pero hubo una sola reunión, ningún avance concreto y muy escasas expectativas.





De hecho, el PVP planteará su preocupación ante la Mesa Política de la coalición, la senadora Lucía Topolansky (MPP) solo aspira a sacar unas "chirolas" del eventual apriete impositivo y en la Liga Federal ni siquiera estaban en conocimiento de que las comisiones fueron conformadas.





Topolansky descartó que estos grupos de trabajo puedan aportar una solución para llegar al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación. "Lo que vamos a sacar de ahí son unos vintenes si rascamos", dijo a El Observador. La senadora recordó que el programa del FA dice que se debe tender al 6% y reiteró que lo que se puede conseguir son "chirolas".





Luego del compromiso del presidente Vázquez se creó una comisión para estudiar las distintas exoneraciones impositivas que existen y otra para analizar el aumento o la creación de nuevos impuestos. La primera comisión sesionó una sola vez hace tres semanas y se volverá a reunir mañana viernes. La otra nunca se juntó, según dijo a El Observador el diputado Alejandro Sánchez, encargado de la coordinación de dicho grupo de trabajo.





Topolansky explicó que las exoneraciones que ya están funcionando en inversiones a largo plazo no se pueden echar para atrás porque afectaría el plan incial del inversor y sostuvo que las inversiones que traen innovación hay que incentivarlas. "No queremos exoneraciones para los capitales que vienen a comprar empresas que están funcionando, no queremos cambios de firma", dijo, pero reiteró que si se quitan esas exoneraciones se pueden recuperar "chirolas".





Para la senadora, las exoneraciones en las donaciones a instituciones educativas, que generó un importante debate durante la Rendición de Cuentas pasada, "es lo último que hay que mirar" porque si bien no comparte del todo el concepto entiende que no es el camino. "El espíritu no puede ser solo recaudatorio", señaló.





El diputado oficialista Alfredo Asti ( Asamblea Uruguay ) consideró que hay que cuidar el sistema de captación de inversiones y "estar atentos" porque tanto Brasil como Argentina están mejorando su sistema. "Hay que analizar si algún cambio resulta beneficioso para el resultado fiscal. Por no descontar 20% o 30% capaz nos perdemos el otro 70%", dijo. El compromiso asumido por el presidente Vázquez ante sus diputados no tiene avances concretos y esto genera cierto enojo en algunos sectores del oficialismo.





El Observador que va a llevar un reclamo a la Mesa Política del Frente Amplio de mañana viernes porque no se han registrado avances. El legislador pretende revisar el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y la devolución del excedente del Fondo Nacional de Salud ( El diputado del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Carlos Coitinho, dijo aque va a llevar un reclamo a la Mesa Política del Frente Amplio de mañana viernes porque no se han registrado avances. El legislador pretende revisar el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y la devolución del excedente del Fondo Nacional de Salud ( Fonasa ). En tanto, el diputado Darío Pérez (Liga Federal) ni siquiera estaba al tanto de la conformación de las comisiones y a partir de mañana mandará un representante a las reuniones para saber qué temas se están tratando.

Reclamo





El Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) planteará ante la Mesa Política del Frente Amplio el poco avance que han tenido las comisiones.

Fuente: