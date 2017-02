En el Frente Amplio admiten carga tributaria "intensa" sobre la clase media

En la Lista 711 liderada por el vicepresidente, Raúl Sendic, también consideran que la capacidad contributiva de los sectores medios "no da para más".

Las propuestas tributarias de distintos sectores del Frente Amplio planteadas en el marco de la discusión de la próxima Rendición de Cuentas llevó a dirigentes del partido de gobierno a admitir que la carga impositiva sobre los trabajadores, y en particular sobre la clase media, está al tope."Hay una carga tributaria suficientemente intensa sobre las capas medias de la población y sobre salarios que no sería razonable profundizar. Eso es lo que seguramente va a decir (el documento)", dijo este viernes en conferencia de prensa el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda , al ser consultado sobre un documento con prioridades programáticas que preparan los dirigentes del oficialismo para entregar el 6 de marzo al presidente de la República, Tabaré Vázquez."No estamos dispuestos a poner ningún impuesto para los trabajadores porque ahí si que no da para más. Creemos que hay margen comparativo con la región y el mundo en aplicar impuestos al gran capital y a la herencia", dijo el diputado de la lista 711, José Querejeta, según publicó El Observador el jueves 23.El Partido por la Victoria del Pueblo, Casa Grande y el Partido Socialista plantearon discutir la no devolución del excedente aportado al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), elevar la tasa del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas ( IRAE ) y del Impuesto al Patrimonio, además de aumentar el tributo que se aplica a las transmisiones patrimoniales.En una conferencia de prensa realizada hoy, Miranda negó que el Frente Amplio como partido considere la no devolución del excedente del Fonasa. "Y el Frente Amplio no va a bajar el Fonasa, ni se lo propone ni está en esa discusión".