En el Frente Amplio todavía no saben cómo repartirán la plata

La comisión de Hacienda integrada con Presupuesto que trata la Rendición de Cuentas termina la sesión luego de largas horas, los integrantes de la bancada de diputados del Frente Amplio descansan unos minutos y vuelven a reunirse para discutir entre ellos. Esto ocurrió este jueves pero la imagen se repite por tercer día consecutivo. Sucede que el oficialismo no logra llegar a acuerdos que permitan avanzar en el tratamiento de los artículos más polémicos del proyecto.





El punto en el que el Frente Amplio no logra acordar tiene que ver, fundamentalmente, en determinar de dónde salen los recursos para financiar el aumento de gasto que pretende implementar. El Frente Líber Seregni (FLS), sector que lidera el ministro de Economía, Danilo Astori , pretende que la Rendición se apruebe sin grandes cambios, y para ello cuenta con el respaldo del Movimiento de Participación Popular, la bancada mayoritaria dentro del oficialismo. Sin embargo, otros sectores como el Partido Socialista, con el apoyo del Partido Comunista y la Liga Federal, pretenden recortar gastos de algunos ministerios para otorgarle dinero al Sistema de Cuidados, la educación y el Hospital de Clínicas.





En ese marco, el oficialismo también analiza si acepta la propuesta del diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, para reformar el Hospital de Clínicas, según dijo a la prensa el coordinador de la bancada oficialista, Jorge Pozzi. Para ello, legislador propone reducir en un tercio el subsidio a la cerveza (que actualmente es de $3 por litro) y destinar ese dinero –que serían unos US$ 4 millones por año- para comenzar la obra. El proyecto original para la reforma del Hospital de Clínicas tiene un costo de US$ 100 millones.





"Conseguir esta financiación es un gran paso", dijo el legislador. Para el oficialismo, Rubio se transformó en el hombre clave para poder aprobar sus propuestas en la Cámara de Diputados donde no tiene mayoría. En ese contexto, también negocian incluir un impuesto a los tragamonedas para recaudar otros US$ 3 millones, según dijo Rubio a El Observador.





El diputado ya anunció que votará los aumentos de impuestos impulsados por el Ministerio de Economía. El artículo 15, que blinda al Estado contra las demandas judiciales, tampoco fue tratado en la tarde de este jueves en comisión. El oficialismo todavía no presentó una redacción alternativa al texto original y la oposición ya adelantó que no va a votarlo. Incluso dentro del Frente Amplio no hay un respaldo unánime al artículo. "Estamos intercambiando figuritas con (el subsecretario de Economía) Pablo Ferreri y (el prosecretario de Presidencia) Juan Andrés Roballo", dijo Pozzi. Una vez que logre un acuerdo en la interna, el oficialismo deberá acordar con la oposición. Por lo que la discusión en el plenario la próxima semana será intensa.





Oposición

Mientras el Frente Amplio negocia en la interna, la oposición también busca llegar a acuerdos que le permitan reunir los 50 votos necesarios en algunos puntos. Sin embargo, hasta ahora eso no ha sido sencillo. El Partido Nacional propuso fijar el máximo del Fondo de Estabilización Energética (FEE) en mil millones de unidades indexadas (actualmente el tope es de cuatro mil millones) y los excedentes actuales (US$ 173 millones) destinarlos en un 60% para la reforma del Hospital de Clínicas . Esta propuesta que también tenía el respaldo de Rubio, no fue votada por el Partido Independiente (PI) por lo que no prosperó. Iván Posada, representante del PI en la comisión, tampoco votó la propuesta del Partido Colorado de generar ahorros a partir de no llenar vacantes pública en 2018. En algunos puntos sí existe acuerdo como, por ejemplo, en la propuesta de los blancos para introducir cambios en el Fondo de Solidaridad.





Fuente: