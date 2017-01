En el Teatro de Verano debuta C 1080 con su "Fábrica de cultura"

C 1080 es una de las ocho comparsas que compiten este año en esa categoría del carnaval.

Con la participación de cuatro conjuntos, hoy se desarrollará la octava etapa en la rueda inicial del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, actividad que organiza la gremial Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daecpu).Esta noche debutarán dos murgas, un elenco de la categoría sociedades de negros y lubolos y uno de parodistas (ver horarios en el programa adjunto).En esa nómina sobresale la presencia de C 1080, la comparsa que sale a defender el primer premio que obtuvo en su categoría en 2015 y 2016, la última ganadora en el Desfile de Llamadas y además viene de ganar en el concurso del Desfile Inaugural del Carnaval "Defender esos logros es una gran responsabilidad, pero más allá de eso vamos a disfrutar", reflexionó Waldemar "Cachila" Silva, director de la formación que recientemente representó a Uruguay en un Mundial de Carnaval que se desarrolló en China.Su espectáculo de 2017 tiene como título Fábrica de cultura. "La intención es explicar que la cultura actual tiene orígenes que debemos conocer y respetar, por ejemplo hablaremos del nuestro que es Morenada, pero también en un tiempo de tanta modernidad vamos a explicar cómo llegó la cultura afro al país", comentó.Las otras siete comparsas que compiten este año en el Teatro de Verano son Yambo Kenia –festeja sus 25 años–, Sarabanda –está cumpliendo 30 años–, Tronar de Tambores, Integración, Nigeria, La Carpintera Roh y Senegal.En el caso de los parodistas Aristophanes, fue otro de los elencos que ganó el concurso del Desfile Inaugural, en forma compartida con Zíngaros.En relación a las murgas que actuarán hoy, La Línea Maginot es un viejo título, pero que llevaba 35 años sin participar en el concurso, en tanto La Trasnochada, de las formaciones más jóvenes en el historial murguero iniciado en 1910, ha sido en los últimos concursos una de las candidatas a pelear por el título, distinción que logró una vez, en 2012.Volviendo a la defensa que los campeones del concurso del año pasado realizan de sus coronas, como lo hace C 1080, ya han debutado otros dos primeros premios del año pasado: la revista House y los humoristas Cyranos. En el caso de la murga La Gran Muñeca, lo hará en la etapa del próximo viernes. El campeón en parodismo, Los Muchachos, decidió no participar este año en el concurso.Tras la etapa de esta noche, mañana se realizará la novena jornada, el miércoles la décima, no habrá etapa el jueves 2 de febrero por las actividades que en la zona habrá por Iemanjá, el viernes 3 se hará la undécima etapa y el sábado 4 la segunda etapa (fue suspendida el martes 24 por lluvias).El domingo 5 se iniciará, si no hay nuevas suspensiones, la segunda rueda del concurso cuyo fixture se conocerá en las próximas horas. Tras la segunda rueda los 24 mejores de los 41 que participan disputarán la liguilla.Los precios de las entradas son $ 260 la platea alta y $ 400 la platea baja, todas localidades numeradas, que se pueden adquirir en los locales de Abitab o, desde la hora 19, en las boleterías del escenario del Parque Rodó.