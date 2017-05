En la embajada de Estados Unidos falta más que un cuadro

En la fortaleza que mira hacia la rambla presidente Wilson hay un estricto protocolo de seguridad para el ingreso que anuncia, por si alguien lo ha olvidado, que está en territorio estadounidense en Montevideo. En ese edificio de otra época –que ahora será reformado– las referencias del comienzo de una nueva administración en el país del norte permanecen esquivas.

Ya no está en las paredes de las salas de esa embajada el cuadro de Barack Obama que solía ornamentar la sede diplomática para que no quedara duda acerca de quién manda en casa. Sin embargo, aún cuando descolgaron el retrato del expresidente demócrata, cinco meses después de la asunción presidencial de Donald Trump las paredes de la embajada no exhiben todavía la imagen del nuevo hombre fuerte de Washington.