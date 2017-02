En marzo sube el boleto y aumentarán la diferencia para los que usan tarjeta

La intendencia de Montevideo tiene previsto para marzo, cuando se realice un nuevo ajuste salarial en el sector del transporte, realizar un aumento en el precio del boleto de ómnibus.



Si bien el monto de la suba no está definido, el secretario de la comuna, Fernando Nopitsch aseguró que la intendencia está trabajando el tema y que pretenden que el aumento sea "el menor posible".



"Esta trabajando un equipo de gente, no tuvimos aumento desde marzo, es decir que va a correr un año sin aumento", explicó a radio Sarandí el jerarca. Pese a que desde la comuna se asegura que el precio no subirá en un año, en los hecho sí lo hizo para el 70% de los usuarios que aún no paga los viajes con la tarjeta del Sistema de Transporte Metropolitano.

Eso se debe a que desde el 13 de noviembre de 2016, la intendencia aplica un diferencial de $2 para quienes compran el boleto arriba del ómnibus. Así, quienes no cuentan con la STM pagan el boleto común $30, en vez de $28.

El aumento previsto para marzo será también diferenciado, señaló Nopitsch, y agregó que la intención de la administración de Daniel Martínez es continuar aumentando la brecha en el precio del transporte entre quienes utilizan la tarjeta STM y los que no.

El secretario general de la intendencia explicó que pese a que poco más de un 30% de los usuarios utiliza ese sistema, la comuna busca que más ciudadanos se sumen al sistema ya que la tarjeta agilita en ingreso a los ómnibus, permite retirar el efectivo, y obtener información para planificar el transporte de la ciudad.

