En tres días se sabrá si hay segunda vuelta en Ecuador

En Ecuador, para ser elegido presidente en primera vuelta, es necesario tener como mínimo el 40% de los votos y una diferencia de al menos diez puntos porcentuales respecto al segundo candidato más votado.





Con los resultados que se conocen, Moreno sostiene que con toda probabilidad su candidatura vencerá en primera vuelta, mientras que Lasso se muestra seguro de que habrá una segunda ronda de votaciones e incluso pidió a las demás fuerzas de oposición que se sumaran con él a un pacto por la gobernabilidad del país.



Según Pozo, existe 5,49% de las actas que presentan irregularidades numéricas, es decir, diferencias entre el número de votantes y el de votos registrados; el 1,45% que son ilegibles; el 2,43% que están "en procesamiento por mal corte" y el 0,30% no cuenta con firma del presidente o del secretario de la junta receptora de voto (mesa electoral).



Además, el 1,76% está en fase de llegada desde diferentes lugares del país a las juntas provinciales electorales para su procesamiento; el 0,43% procedente del exterior está todavía pendiente de procesamiento y el 0,36% está en procesamiento.



Las actas con irregularidades numéricas, ilegibles y sin firma están en estudio en las respectivas juntas electorales provinciales, que resolverán sobre ellas en los próximos días, dijo en conferencia de prensa Pozo, quien admitió que existe "un margen estrecho por definir" para que se aclare si habrá segunda vuelta.



El presidente del CNE dijo que prevé ofrecer resultados definitivos respecto a las elecciones a la Asamblea Nacional y al Parlamento Andino en un plazo de entre cinco y ocho días, al igual que sobre la consulta popular acerca de la prohibición a los cargos de elección popular de poseer bienes en paraísos fiscales.



Pozo invitará inmediatamente a una reunión a los representantes de las misiones de observación -entre los que se encuentra el expresidente uruguayo José Mujica- y a los dos candidatos más votados para explicarles cómo avanza el escrutinio y las razones por las cuales todavía no se puede hablar de si habrá o no segunda vuelta, ya que "solo con el 100%" de los votos será posible determinarlo, indicó.



La ralentización que experimenta el escrutinio en esta fase, según explicó, obedece al tiempo que toma procesar ese 12,22% de actas pendientes, un plazo mayor que el del resto de las actas ya incluidas en los resultados, que rondan el 88%.



El responsable del CNE declinó pronunciarse sobre las acusaciones de fraude que circularon en las últimas horas en las redes sociales e hizo un llamado a la población y a los políticos a mantener una actitud dialogante, ya que entre los responsables de la organización del proceso electoral "nadie se esconde", enfatizó.



También hizo "un llamado a la paz" y al respeto, a la espera de que se definan los resultados y subrayó que "casi se está peleando voto a voto".

Fuente: Con información de EFE

